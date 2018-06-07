Survivor 7 Haziran ödül oyunu kim kazandı? Survivor CANLI

Survivor 7 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 7 Haziran ödül oyunu galibi kim? gibi aradığınız soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. Peki 7 Haziran Survivor Ödül oyunu kim kazandı? İşte detaylar...

Survivor 90. bölüm özeti

Survivor'da gergin ve heyecanlı geçen oyunların ardından yeni haftanın ilk bölümü yayınlandı. Survivor son bölümü olan Survivor 90. bölümünde ünlüler ile gönüllüler bu kez Anlat Bakalım oyununda eğlenceli anlar yaşadılar. Survivor son bölüm olan Survivor 90. bölümünde ünlüler ile gönüllüler bu kez herhangi bir parkurda yaşandı. Anlat Bakalım oyunu 10'a kadar sürdü ve yarışmacılar eğlenceli anlar yaşandı. Çekişmeli geçen Anlat Bakalım oyununda 10'a ulaşan takım gönüllüler oldu ve ödülün tadını çıkardı.

Survivor'da en son kim elendi?

Survivor'da bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında ünlüler ve gönüllüler 1'er galibiyet aldı. İlk oyunu kaybeden ünlüler takımında Turabi ile Ümit Karan aday çıktı. Gönüllüler takımında ise oylama sonucunda ilk aday Hakan oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Nagihan ise Damla'nın adını vermişti. 4 aday arasında son yapılan büyük SMS'te en az oyu alan Ümit Karan bu hafta adaya veda eden yarışmacı oldu.

SURVİVOR’DA FİNALE AZ BİR ZAMAN KALA AÇIKLAMA GELDİ!

Acun Ilıcalı: Survivor'da yeni bir döneme başlıyoruz. Bundan sonra sayılı gün ve sayılı eleme var. Birçoğunuz finali göremeyecek. Dominik'teki son oylama bugün başlayacak ve bundan sonraki elemeler bu oylara göre yapılacak. Hepiniz finalist adayısınız. Oylamayı başlatıyorum, toplu oylama hızlandırılmış çekimler olacak. Kimin kimden daha çok oy alacağını tahmin edemiyorum. Yarın Gönüllüler'in İstanbul macerasını yayınlayacağız.

Benim için en heyecanlı dönem başlıyor. Benim için 10 yılın en heyecanlı zamanı. Öyle elemeler olacak ki kim elenecek diye merak ediyoruz. Ödüllülerdeki çıta da bambaşka yerlere gidecek. Seyircilerimiz 2 gün daha devam edecek. Oyunları zevkle sunacağım hak eden kazansın.