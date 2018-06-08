Survivor 8 Haziran ödül oyunu kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazanan takım!

Survivor'da yarışmanın bitmesine az bir zaman kala seyiciler Survivor 8 Haziran ödül oyununu kim kazandı? Survivor'da 8 Haziran ödül oyunu galibi kim? gibi soruların cevaplarını merak ediyorlar ve bu konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar.İşte 8 Haziran Survivor Ödül oyunu kim kazandı sorusunun cevabı...

MANTI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da fırtına gibi esen Gönüllüler, mantı ödül oyununa çok iyi başladı. Becerinin, motivasyonun her şey olduğu yarışı Gönüllüler 10'a 4 skorla kazandı.

SANTA DOMİNGO ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Gecenin en nefes kesen mücadelesi Santo Damingo ödül oyununda yaşandı. İki takım da elinden geleni sahaya yansıttılar ama Ünlüler takımı bu oyunda üstün bir performans sergiledi. Oyun sonunda 10'a 3'lük skorla Ünlüler takımı parkurdan galip ayrıldı. Ünlüler'in Santo Domingo'daki eğlenceli anları görülmeye değerdi.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Survivor'ın son bölümünün ardından 92. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Survivor'da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler, iletişim oyununa çıkacaklar. Uzun zamandır iletişim oyununu kazanamayan Ünlüler'in bu ödüle çok ihtiyacı var.

TURABİ ÇOK KÖTÜ SAKATLANDI

Bu akşamki parkur, sakatlığa elverişli bir parkur. Zaman zaman yarışmacılar sakatlık geçirirken Turabi, herkesi korkutuyor. Engelden atladığı sırada fileye ayağı takılan Turabi çok kötü düşüyor. Acılar içinde yere yığılan Turabi''nin yanına tüm yarışmacılar koşuyor. Metin Kuş anında müdahalede bulunuyor. Şimdi herkes Turabi'nin durumunu merak ediyor.