Survivor 8.bölüm fragmanı izle | Gönüllülerde kim elendi?

Survivor 2018 All star - Gönülülerde bu akşam bir kişi adaya veda edecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllerde eleme potasına 3 kişi girdi. Potada olan isimler ise Cumali Akgül, Yağmur Banda ve Marcus oldu.

En son oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımında Funda Alkayış kazandı ve potaya girmekten kurtulmuş oldu.

Survivor'da açlıkla mücadele eden yarışmacılar zorlu bir serüvendeyken bu akşam ki ödül oyununu kazanacak takım merakla bekleniyor.

En son oynanan ödül oyununu kazanan All star'da keyifler hayli yerinde.

Survivor 8.bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız...

SURVİVOR 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Survivor 2018 All star- Gönüllüler 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Tüm hızıyla devam eden yarışmada, ortalık karışacak.

NİHAT DOĞAN İLE GÖNÜLLÜLER ARASINDA GERGİNLİK

Geçtiğimiz bölümlerde kendisinin güçsüz görünmesine dayanamayan Nihat Doğan, gönüllülere sert çıktı.

Gönüllüler yarışmacısı Anıl Berk Baki ile sözlü diyaloğa giren Nihat Doğan sitemini dile getirdi. Sunucu Alp Kırşan'ın müdahalesi ile ortalık yatıştı.

Nihat Doğan ile Anıl Berk Baki arasındaki tartışmayı izlemek için tıklayınız...

ANIL BERK BAKİ KİMDİR? SURVİVOR ANIL'IN BOY VE KİLOSU

Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nü bitirdi. Hobi olarak uğraştığı Yelek sporunu ilerleyen zamanlarda profesyonel olarak yapmaya başlayan Baki, kendisini bu alanda iyice geliştirerek Milli sporculuğa kadar yükseldi.

Anıl Berk Baki boyu: 1.80

Anıl Berk Baki kilosu: 84

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 (42 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşındayken babasını kaybeden Doğan, aile büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istedi ancak gitmek istemediğinden dolayı İstanbul'da kaldı. İstanbul Avcılar'da bir çay bahçesinde istek üzerine şarkı söyleyen Doğan, orada bulunan ve Almanya'da ikamet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Ancak Almanya'da istediği başarıyı yakalayamayacağını düşünüp yeniden Türkiye'ye döndü.