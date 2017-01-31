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Survivor Adem Kılıççı kimdir? Survivior Adem Kılıççı ne iş yapıyor? (Survivior Adem)

Survivor 2017'deki Milli sporculardan biri de Ünlüler Takımında yer alan Adem Kılıççı. Survivior Adem Kılıççı'yı yakından tanıyalım. Survivor Adem Kılıççı kimdir? Survivior Adem Kılıççı ne iş yapıyor? Survivor Adem Kılıççı kaç yaşına?

Survivor Adem Kılıççı kimdir? Survivior Adem Kılıççı ne iş yapıyor? (Survivior Adem)

31 Ocak 2017 09:17

Survivor 2017'deki Milli sporculardan biri de Ünlüler Takımında yer alan Adem Kılıççı. Survivior Adem Kılıççı'yı yakından tanıyalım.

Survivor Adem Kılıççı kimdir?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Türkiye'yi sayısız turnuvada temsil eden Adem Kılıççı, büyük turnuvalardaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Milli boksör, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştır. Adem Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda da bronz madalya ile ülkemizi gururlandırmayı başarmıştır.

Adem Kılıççı 2008 yaz olimpiyatlarında ise şanssız bir yenilgi alarak ilk turda elenmiştir. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.


Etiketler: Survivor Adem Kılıççı kimdir? Survivior Adem Kılıç


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