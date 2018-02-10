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Survivor Adem Kılıççı kimdir? | Survivor 2018 kadrosu

Survivor 2018 All Star kadrosu gün geçtikçe şekilleniyor. Acun Ilıcalı Survivor 2018'e gidecek 3 ismi daha açıkladı. Peki bu isimlerden Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı Survivor'a katıldı mı? Tüm detaylar haberimizde...

Survivor Adem Kılıççı kimdir? | Survivor 2018 kadrosu

10 Şubat 2018 19:23

Merakla beklenen Survivor 2018 All Star kadrosu şekillenmeye başladı. Yapımcı Acun Ilıcalı, 'Survivor 2018' yarışmasında 'All Star' kadrosunda yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Bu isimler Adem Kılıççı, Hilmicem İntepe ve Hakan Hatipoğlu oldu. Peki Adem Kılıççı kimdir? Adem Kılıççı'nın mesleği nedir? 

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Türkiye'yi sayısız turnuvada temsil eden Adem Kılıççı, büyük turnuvalardaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Milli boksör, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştır. Adem Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda da bronz madalya ile ülkemizi gururlandırmayı başarmıştır.

Adem Kılıççı 2008 yaz olimpiyatlarında ise şanssız bir yenilgi alarak ilk turda elenmiştir. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 

 

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