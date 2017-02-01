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Survivor Adem Kılıççı'da doping çıktı! Survivor Adem Kılıççı'ya doping şoku

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Milli Boksör Adem Kılıççı'nın 2012 Londra Olimpiyatları'nda doping yaptığını açıkladı. Londra'da 5. olan Adem Kılıççı'nın doping yapması kesinleştiğinden derecesi geri alındı.

Survivor Adem Kılıççıda doping çıktı! Survivor Adem Kılıççıya doping şoku

01 Şubat 2017 16:06
Survivor Adem Kılıççı'da doping çıktı! - Tıkla İzle

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkentindeki organizasyonda 69-75 kiloda mücadeleden eden Milli Boksör Adem Kılıççı'nın dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. Kılıççı'nın doping kurallarını ihlal ettiğine, bu yüzden söz konusu organizasyondan diskalifiye edildiği açıklandı. 31 yaşındaki boksör, aynı zamanda Fenerbahçe Boks Şubesi için mücadele ediyor.
Adem Kılıççı, şu aralar bir yarışma programında yarışıyor.
 

Etiketler: Survivor Adem Kılıççı


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