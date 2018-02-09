Diğer
Kategoriler

Survivor All Star 2018 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2018 1. bölüm fragmanı

Merakla beklenen Survivor 2018'in 1. bölüm fragmanı yayınlandı.Survivor 2018 all star fragmanını artık izleyebilirsiniz. Survivor sezonunun en heyecanlı zamanını geçirecek olan yarışma için adeta nefesle tutuldu. Survivor 2018'in 1.bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Peki Survivor 2018 all star fragmanını nasıl izleyebiliriz?

Survivor All Star 2018 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2018 1. bölüm fragmanı

09 Şubat 2018 11:27

Survivor 2018 All star'a saatler kaldı. Survivor 2018'in 1.bölüm fragmanı bugün yayına girdi.

Yayınlanan tanıtımda Acun Ilıcalı şok bir açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama seramonide olan Ünlüler takımı yarışmacılarına 'Bugün içinizden biri gönüllüler takımına geçecek' dedi.

Kısa süreli şok yaşayan Ünlüler takımında durumlar ne olacak merakla bekleniyor.

SURVİVOR ALL STAR 2018'İN 1.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Gönüllüler takımı

Cumali Akgül  Birsen Bekgöz  Ramazan Kalyoncu  Gizem Kurtulan  Melih Özkaya  Yağmur Banda  Ecem Karaağaç  Nevin Yanıt Baltacı  Anıl Berk Baki  Funda Alkayış  Gamze Aksu  Marcus

Ünlüler takımı

Hilmi Cem İntepe Merve Aydın Murat Ceylan Sahra Işık Nihat Doğan Damla Can Turabi Çamkıran Sema Aydemir Adem Kıllıççı Nagihan Karadadere Hakan Hatipoğlu Ümit Karan

Ünlüler takımında bir yarışmacı gönüllüler takımına geçecek. Survivor 2018 All Star'ın 1.bölümünde Acun Ilıcalı kimin gönüllüler takımına geçeceğini açıklayacak.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç