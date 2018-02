Survivor All Star yarışmacı kadrosu belli oldu (2018 Survivor kadrosunda kimler var?)

Hırslı yarışmacılarıyla bu seneye damga vuracak Survivor 2018 All Star bomba gibi geliyor. Survivor All Star ünlülerde yarışmacı kadrosu belli oldu. Survivor ne zaman başlıyor herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Survivor All Star ünlülerde yarışmacı kadrosunda kimler var? Hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star tanıtımını açıkladı.

Ümit Karan ve Damla Can sürprizi

Liste Ümit Karan ve Damla Can isimleri sürpriz olarak dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, az önce Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaştı. 2 sürpriz isim dikkat çekti...

İşte kadroda olan kesin isimler

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadadere

Hakan Hatipoğlu

Ümit Karan

SURVIVOR NEREDE ÇEKİLECEK?

Survivor 2018 All Star Yarışması Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 Şubat 2018 tarihinde yarışma çekilmeye başlanacak.