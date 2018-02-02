Diğer
Kategoriler

Survivor All Star yarışmacı kadrosu belli oldu (2018 Survivor kadrosunda kimler var?)

Survivor 2018 All Star'da takım ünlüler takımında yarışacak yarışmacılar belli oldu. Survivor'da Heyecanla beklenen ve merak edilen sorunun cevabı bugün belli oldu. Hepsi birbirinden iddialı yarışmacı kadrosuyla bu sene heyecan dorukta. Survivor ne zaman başlıyor herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Sürpriz isimler kadroya dahil oldu.Peki merakla beklenen Survivor All Star ünlülerde yarışmacı kadrosunda kimler var? (2018 Survivor kadrosunda kimler var?)

Survivor All Star yarışmacı kadrosu belli oldu (2018 Survivor kadrosunda kimler var?)

02 Şubat 2018 11:20

Hırslı yarışmacılarıyla bu seneye damga vuracak Survivor 2018 All Star bomba gibi geliyor. Survivor All Star ünlülerde yarışmacı kadrosu belli oldu. Survivor ne zaman başlıyor herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, Survivor All Star ünlülerde yarışmacı kadrosunda kimler var? Hepsi ve daha fazlasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Survivor 2018 Gönüllüler-All Star kadrolarında kimler olacak, Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak? sorularının cevabı belli oldu. Acun Ilıcalı 10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star tanıtımını açıkladı.

Ümit Karan ve Damla Can sürprizi

Liste Ümit Karan ve Damla Can isimleri sürpriz olarak dikkat çekti.

 

Acun Ilıcalı, az önce Survivor 2018 All Star tanıtımını paylaştı. 2 sürpriz isim dikkat çekti...

İşte kadroda olan kesin isimler

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadadere

Hakan Hatipoğlu

Ümit Karan  

SURVIVOR NEREDE ÇEKİLECEK?

Survivor 2018 All Star Yarışması Dominik Cumhuriyeti adalarında çekilecek.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

10 Şubat 2018 tarihinde yarışma çekilmeye başlanacak.

SURVİVOR 2018'İN İLK TANITIMI İÇİN TIKLAYIN

Etiketler: merve aydın, Nagihan Karadere, Survivor, SURVIVOR ALL STAR, turabi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç