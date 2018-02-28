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Survivor All Star'da şok! Survivor Ecem Karaağaç elendi mi?

Survivor'a gönüllüler takımında yarışmaya başlayan daha sonra All Star'a takımına geçen Ecem Karaağaç Survivor'dan elendi mi? Acun Ilıcalı Ecem ile ilgili son kararını açıkladı.

Survivor All Starda şok! Survivor Ecem Karaağaç elendi mi?

28 Şubat 2018 09:53

Survivor All star'da adada beklenmeyen ayrılık. Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ada konseyinde All Star takımından Ecem Karaağaç'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Survivor Ecem Karaağaç yarışmaya devam edemeyecek

Acun Ilıcalı, "All Star takımına bir bilgi vermem gerekiyor. Ecem yarışamıyordu, takımda değildi, birkaç gündür adada yok. Doktorumuz Metin Kuş son ana kadar 'düzelme olur mu?' diye bekledi. Bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Ecem'in fiziksel rahatsızlığı var. Ecem için Survivor tamamlanmış oldu. Sağlıktan daha önemlisi yok. Kendisine 'geçmiş olsun' diyoruz. Sizin de yedek bir oyuncuyla buluşmanız ilerleyen günlerde gerçekleşecek" dedi.

 

SURVİVOR ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır. 

Etiketler: dokunulmazlık, Ecem Karaağaç, Survivor

 

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