BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Almanya doğumlu olan Berna Keklikler, İstanbul’da kardeşiyle yaşamakta. Ekonomi eğitimi alan Berna Keklikler, Almanya’da katıldığı güzellik yarışması, Miss Turkuaz Germany’iyi kazandı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Berna Keklikler, oyunculuk ve modellik ile uğraşıyor.

2016’nın Eylül ayında TV8’de başlayan Göz6 programına katılarak Survivor hedefi için ilk adımını atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çıkarak, Kızlar Takımı’nın şampiyonu oldu ve Survivor 2017’ye katılma hakkını kazandı.

Sinemaya düşkün bir insan olduğunu ifade eden Berna Kekklikler, başta bale, buz pateni, yüzme, veleybol olmak üzere pek çok spor dalı ile ilgilendiğini ve haftanın her günü mutlaka spor yaptığını ifade ediyor.

Survivor'a katılma sebebini maceracı ve savaşçı ruhuna bağlayan Berna Keklikler, doğaya çok düşkün olduğunu ve ada şartlarına kolayca uyum sağlayacağını söylüyor.