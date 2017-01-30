Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Survivor Berna Öztürk kimdir? Survivor Berna ne iş yapıyor? (Survivor Berna)

Survivor Berna Öztürk kimdir? Survivor Berna ne iş yapıyor? (Survivor Berna)

Berna Öztürk Survivor ünlüler takımında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Survivor'da Seda ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Berna Öztürk birçok spor dalının yanı sıra dj'lik ile de yakından ilgileniyor. Peki DJ Berna Öztürk kimdir? Survivor Berna ne iş yapıyor?

Survivor Berna Öztürk kimdir? Survivor Berna ne iş yapıyor? (Survivor Berna)

30 Ocak 2017 16:25

Survivor ünlüler takımının renkli isimlerinden yer alan DJ Berna Öztürk farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor.İşte Berna Öztürk hakkında bilinmeyenler

Berna Öztürk kimdir?

Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk 28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğdu. F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamlayan Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen - Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen - Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing - Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır. 

Survivor Berna Öztürk kimdir? Kariyeri ve hayatı...
Dj Berna Öztürk Survivor ünlüler takımında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Survivor'da Seda ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Berna Öztürk birçok spor dalının yanı sıra dj'lik ile de yakından ilgileniyor. Peki DJ Berna Öztürk kimdir?

Survivor Berna Öztürk kimdir? Kariyeri ve hayatı...
Survivor ünlüler takımının renkli isimlerinden yer alan DJ Berna Öztürk farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmalarda çok etkin olamayan Berna Öztürk geçtiğimiz hafta ekrana gelen Survivor'da Seda Demir ile yaşadığı ufak çaplı tartışma ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok spor dalının yanı sıra Dj'likte yapan güzel yarışmacı DJ Berna Öztürk hakkında merak edilenleri sizin için derledik.

Etiketler: Berna Öztürk, Survivor Berna Öztürk kimdir? Survivor Berna ne iş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!