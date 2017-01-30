Survivor ünlüler takımının renkli isimlerinden yer alan DJ Berna Öztürk farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor.İşte Berna Öztürk hakkında bilinmeyenler

Berna Öztürk kimdir?

Survivor 2017 yarışmacısı Berna Öztürk 28 Nisan 1983'de İstanbul'da doğdu. F.M.V. Özel Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamlayan Berna Öztürk, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen Survivor yarışmacısı, birçok spor dalıyla ilgilenmektedir.

Kiteboard (IKO Uluslararası Eğitmen - Türkiye Yelken Federasyonu Eğitmen - Freestyle Türkiye İkinciliği), Hentbol (lisanslı/Sarıyer Spor Kulübü), Wake-board (lisanslı/Hip-Notics), Tenis, Voleybol ve Wing - Chun gibi spor dalları ile ilgilenen Berna Öztürk, DJ olarak tanınmaktadır.

Survivor Berna Öztürk kimdir? Kariyeri ve hayatı...

Dj Berna Öztürk Survivor ünlüler takımında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ekrana gelen Survivor'da Seda ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Berna Öztürk birçok spor dalının yanı sıra dj'lik ile de yakından ilgileniyor. Peki DJ Berna Öztürk kimdir?

Survivor Berna Öztürk kimdir? Kariyeri ve hayatı...

Survivor ünlüler takımının renkli isimlerinden yer alan DJ Berna Öztürk farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmalarda çok etkin olamayan Berna Öztürk geçtiğimiz hafta ekrana gelen Survivor'da Seda Demir ile yaşadığı ufak çaplı tartışma ile dikkatleri üzerine çekmişti. Birçok spor dalının yanı sıra Dj'likte yapan güzel yarışmacı DJ Berna Öztürk hakkında merak edilenleri sizin için derledik.