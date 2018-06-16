Survivor bu hafta kim elendi (16 Haziran) Survivor elenen isim !

Survivor 16 Haziran bu hafta kim elendi? Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? 16 Haziran Survivor elenen isim kim gibi tüm aradığınız soruların cevapları sayfamızda yer alıyor. Bu akşam yapılacak olan yarışmalar sonucunda adaya bir isim daha veda edecek.Peki bu isim kim oldu? İşte bu sorusunun cevabı ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor...

İŞTE YENİ ELEME SİSTEMİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan en iyi erkek ve kadın yarışmacı birer aday çıkaracak, 3. eleme adayı ise adada yapılacak konsey sonrası belirlenecek. 3 eleme adayından biri Survivor'a veda etmiş olacak.

SURVIVOR'DA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Erkeklerin 4 hakkı kadınlar da ise 3 hak. En sona hakkı kalan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Bu formatı açıklamasından sonra Hakan 'Bireyseli bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk' dedi. Acun Ilıcalı da bu formata geçmelerinin sebebi olarak 'Şuanda bir erkek bir kadın oynayacak durumdayız. Damla'nın durumu belirsiz Turabi'nin durumu daha da belirsiz' dedi. Nagihan ise 'Şaşkınım ama bir bakıma da mutluyum' dedi.

KADINLARDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kadın yarışmacılar arasında yapılan yarışma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Bütün kadın yarışmacılar 3 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında parkurda mücadele etti. Finale 1'er hakla Merve Nagihan kaldı. Başa baş geçen mücadelede Nagihan, Merve'den bir saniye önce küplerin hepsini devirmeyi başardı ve dokunulmazlığın kazananı oldu.

ERKEKLERDE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kadın yarışmacılar arasında yapılan yarışma nefesleri kesti. Bütün erkek yarışmacılar 4 hakla parkura çıktı ve kendi aralarında mücadele etti. Oyunda Adem'le Anıl final oynadı. Finale Adem üç, Anıl ise 1 hakla oyuna çıktı. Adem, Anıl'ı yendi ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Dokunulmazlığı kazanan Adem büyük bir sevinç yaşadı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER

Survivor'ın yeni formatında yapılan konseyde en çok adı çıkan isim Merve oldu. Erkeklerde dokunulmazlığı kazanan Adem eleme adayı olarak Hakan'ın ismini söyledi. Kadınlarda dokunulmazlığı kazanan Nagihan da Sema'nın adını söyledi ve böylece Survivor'da eleme adayları Merve, Hakan ve Sema oldu.

