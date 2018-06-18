Survivor bu hafta kim elendi (18 Haziran) Survivor elenen isim !

Survivor 16 Haziran bu hafta kim elendi? Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu? 17 Haziran Survivor elenen isim kim gibi tüm aradığınız soruların cevapları sayfamızda yer alıyor. Bu akşam yapılacak olan yarışmalar sonucunda adaya bir isim daha veda edecek.Peki bu isim kim oldu? İşte bu sorusunun cevabı ve daha fazlası bu haberimizde yer alıyor...

İŞTE YENİ ELEME SİSTEMİ

Bireysel dokunulmazlığı kazanan en iyi erkek ve kadın yarışmacı birer aday çıkaracak, 3. eleme adayı ise adada yapılacak konsey sonrası belirlenecek. 3 eleme adayından biri Survivor'a veda etmiş olacak.

SURVIVOR'DA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Erkeklerin 4 hakkı kadınlar da ise 3 hak. En sona hakkı kalan yarışmacı dokunulmazlığın sahibi olacak. Bu formatı açıklamasından sonra Hakan 'Bireyseli bekliyorduk ama bu kadar erken beklemiyorduk' dedi. Acun Ilıcalı da bu formata geçmelerinin sebebi olarak 'Şuanda bir erkek bir kadın oynayacak durumdayız. Damla'nın durumu belirsiz Turabi'nin durumu daha da belirsiz' dedi. Nagihan ise 'Şaşkınım ama bir bakıma da mutluyum' dedi.