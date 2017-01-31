BURÇAK TUNCER KİMDİR?

Burçak Tuncer İzmir Karşıyaka'da 1992 yılında dünyaya geldi. 6 Nisan doğumlu olan Survivor Gönüllüler yarışmacısı Burçak Tuncer, Koç burcu. Burçak Tuncer Mimarlık yapmakta.

İlkokul ve lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okuyan Burçak Tuncer, Üniversite eğitimini ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamladı.

Burçak Tuncer, eğitim hayatı boyunca birçok sanat dalıyla ilgilendi. Yeteneği doğrultusunda devam eden Burçak Tuncer, resim dalında birincilik ödülleri kazandı. Tüm bunların yanı sıra Tuncer, kişisel resim sergisini Çeşme Sanat Galerisi'nde açtı.