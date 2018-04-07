Survivor canlı İZLE... Survivor 7 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor elemeye çıkan isimler? KİM ELENDİ

Survivor 7 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor elemeye çıkan isimler? KİM ELENDİ? Survivor'da gün geçtikçe hırs daha da çok artıyor. Damla, Hilmicem ve Murat'ın karşı takıma geçmesi All starı sarssada, All star takımı yani yeni adıyla Ünlüler takımı performansından hiçbirşey kaybetmiyor. Son 2 oyunuda kazanan Ünlüler takımınla keyifler hayli yerinde. Sema ile dertleşen Sahra, Sema ile şakalasarak bu oyunuda kazanıcaz diyor. Öte yandan gönüllüler takımında ise yeni gelen takım arkadaşlarını adaya dahil etme kabullenme durumu hakim. Hakan hatipoğlu bu bölümde iddialı konuşuyor. Ünlüler takımından hem yataklarını geri alacaklarını hem de ödülü kazanıp karınlarını doyuracaklarını söylüyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Ödül ise yine yarışmacıları çok heyecanlandırıyor. Peki Survivor canlı izlemek için ne yapmalıyız? Survivor 7 Nisan Ödül oyununu kim kazandı? Survivor 7 Nisan dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR'DA ŞOK! BİR ANDA YERE YIĞILDI

Survivor'da oynanacak olan ödül oyununda büyük bir şok yaşanıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Elif, oyun oynandığı sırada kafasını arabanın demirine çarparak sakatlanıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Elif'e sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale ediyor. Elif'in durumunun ne olacağı merak konusu.

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ARTIK SURVİVORDA 2 DOKUNULMAZLIK OYNANACAK!

Dokunulmazlık oyunlarda artık sistem eskiye döndü. Bu sezon haftada bir kez oynanan dokunulmazlık oyunu, artık 2 kez oynanacak. Elemeye 4 kişi çıkacak ve içlerinden bir kişi adaya veda edecek.

Sabriye Şengül'den müthiş başarı!

Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan WKU Dünya Şampiyonu, eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Macaristan'da çıktığı maçta Macar rakibi Rakoczi'yi yendi.

WKU Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Survivor'a damgasını vuran en iyi kadın yarışmacıydı. Şampiyon Sabriye Şengül, yaklaşık 4 ay kadar bir süre boyunca dev maçlara hazırlık yaptı. Bugün Macaristan Budapeşte'de Macar rakibi ile karşılaşan Sabriye Şengül müthiş bir başarıya imza atarak rakibi yendi ve bayrağımızı dalgalandırdı.