SURVİVOR CANLI İZLE... SURVİVOR İZLE... Survivor 22 Mart ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR CANLI İZLE... SURVİVOR İZLE... Survivor'da gerginlik gittikçe artıyor. Bu akşam ödül oyununda nefesler tutuldu. All star takımında olan kargaşa bakalım takımı nasıl etkileyecek? Adem ve Turabi'nin kavgası takımda ne etki gösterecek? Gönüllüler takımı bu hafta nasıl bir performans sergileyecek merak konusu. Peki SURVİVOR CANLI nasıl izlenir? Survivor 22 mart ödül oyunu... İşte Survivor'la ilgili tüm detaylar...

SURVİVOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BERNA CANBELDEK TAKIMA KATILDI! BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Survivor'da All star takımına yeni katılan bir isim de Berna Canbeldek oldu. Berna Canbeldek bu bölümde takıma eşlik ediyor.

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1989 yılında dünyaya gelmiştir. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim alan Canbeldek dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilenmektedir. Türkiye’den Almanya’ya göç eden ailesiyle birlikte Berlin’de yaşamaktadır.

Survivor 22 MART dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Peki 22 mart ödül oyununu kim kazandı? Kıyasıya geçeçek mücadeleyi kazanacak takım merakla bekleniyor. 22 mart ödül oyunu oynandığı takdirle skorlarıyla birlikte haberimizden takip edebilirsiniz.

ALL STAR- GÖNÜLLÜLER 22 MART ÖDÜL OYUNU

BÖLÜME NAGİHAN-SAHRA KAVGASI DAMGA VURACAK!

Bu akşamki bölümde izleyenleri şoke eden görüntüler yayınlanacak. Nagihan ve Sahra'nın kavgası bölüme damga vuracak.