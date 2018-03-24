SURVİVOR CANLI İZLE... SURVİVOR İZLE... Survivor 24 Mart ödül oyununu kim kazandı? Turabi Adem barıştı mı?

SURVİVOR CANLI İZLE... SURVİVOR İZLE... Survivor'da bu akşam bir sahne damga vuracak. O da Turabi Adem olayı. Turabi ve Adem geçen günlerde büyük bir kavga yaşamıştı. Oyun sonrası olan kavgada taraflar birbirlerine sert sözler söylemiş ve ortam iyice gerilmişti.Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde bu konuyu dile getirmesi herkes tarafından kısa süreli şaşırtmıştı. Her iki tarafta kendi takımındaki kadın yarışmacı arkadaşlarından özür diledi. Acun Ilıcalı ise bidaha bu olayın tekrarlanması takdirde gerekli işlemin uygulanacağını söylerek, taraflardan söz aldı. Bu akşam fragmanda yayınlanan görüntü herkesi heyecanlandırdı. Turabi ve Adem yanyana gelerek barış imzalayacak. Bu sahne Survivor'un bu akşamki bölümüne damga vuracak gibi gözüküyor. Peki Turabi Adem barıştı mı? Survivor 24 mart ödül oyununu kim kazandı? Survivor canlı nasıl izlerim? Survivor izle linki...

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Turabi ve Adem, yaşadıkları kavgadan sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Adem Kılıççı, sahil tarafından otururken Turabi Çamkıran yanına geliyor. Turabi, ' Herkese el sıkarken seni es geçmek mesela hoşuma gitmiyor artık' diyor. Adem ise karşılık olarak, 'Senden bu hareketi beklemezdim üstadım, Erdemlik yaptığın' diyor. Bu diyaloğ buzların eridiğine işaret gibi gözüküyor. Olayların nasıl gelişeceği merak konusu oldu.

SURVİVOR 24 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İki takımda bu akşam büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Peki 24 mart ödül oyununu kim kazanacak? Öül oyunu başlar başlamaz haberimizden skorlarıyla birlikte canlı olarak takip edebilirsiniz...

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