Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Haziran Survivor elemeye kim çıktı!

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor elemeye kimler çıktı? sorularının cevaplarına haberimizden üzerinden erişebilirsiniz. Dün akşam çıkan iki eleme adayından sonra bugün bir dokunulmazlık oyunu daha oynanacak ve kaybeden takım iki eleme adayı daha çıkaracak. Yarışmacının izleyenleri ise Survivor'da 10 Haziran akşamı dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor elemeye kimler çıktı gibi aradıklarına bu haberden ulaşabilirler.İşte Survivor 2018 All Star'a dair tüm detaylar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun oynandığı parkurun başındaki havuza atlama etabında zorlanan Sema’nın oyundan çekilmek istemesinin ardından tansiyon yükseldi…

SURVİVOR 2018 ELEME ADAYLARI: MUSTAFA ve TURABİ

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun: Arkadaşlar hoşgeldiniz. Kaybeden Ünlüler. Kritik bir oylama. Bir adayı siz söyleyeceksiniz Adem bir isim söyleyecek. Ünlüler takımının kadınlarında performans olarak şüphemiz olmayan iki yarışmacı ve zorlanan iki yarışmacı görüyorum. Bir karabulut hala üzerinizde var.

Sema: Çok alışık olmadığımız bir durumdu. Bu benim uyanıklık olsun diye yaptığım bir şey değildi. Tek suçum bugüne kadar kendi korkularımla öyle ya da böyle baş ettim. Her seferinde oynamayım diye yalvardım. Suçluyum daha önce baş ettiğim için. Korkumun yanı sıra yaşadığım utanç bana yetti. Geldiğim günden beri buraya yakışmaya çalıştım. Hiçbir zaman nazlanmadım. İnsanları yargılamadım. Utancımdan bireysel oyunu bıraktım. Hiç mutlu değildim. Suçlusu bendim. Sürekli güçlü görünme çabası. Kusuruma bakmayın.

Hakan: Bizim Sema’ya kızdığımız nokta sakatlığı ve korkuları ile ilgili değil. Funda ile Cumali hakkında yüzme bilmiyorsanız Survivor’a gelmeyin demişti. Buna rağmen oynamalarını istediler. Kız boğulma korkusu ile oynamıştı ve oyunu kaybetmiştik. Sema en iyi yarışmacılardan biri. O zaman bizi vurduğu için hatırlatmak istedik.

Damla: Biz tabiki dezavantaj olarak görüyoruz. Kör oyununda ben korkuyorum. Oyun başladığından beri yarışamadığım için çekilmiştim. Bizim sadece takım olarak farklı algılamamızın sebebi artık sona geliyoruz koca son aya geldik daha önce yaşanmadı neden şimdi yaşandı? Dokunulmazlık çok ciddi bir oyun olduğu için ekstra seçme hakkı kullanmak istedik.

Sema: Funda konusunda bir gün önce yüzme biliyorum ayaklarım basmayınca kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Funda ben denemek istiyorum dedi arkadaşları oynama dedi.Bugün Adem bana dedi ki Sema çık ama sayını ver dedi. Takım arkadaşlarım çık oyunu ver dedi. Numaradan güçlü olmaya çalışmayacaksın. Beni Hakan yorumlamak için 5 ay izledi.

Acun: Güven problemim yok. Biraz paralel bir durum olmuş.

Nagihan: Benim de yükseklik korkum var. Parkuru gördükten sonra hepimizin eli ayağı titriyordu. Böyle korkularımız var. Geç kalmanın sebebi elim ayağım titriyor. Hepimizde aynı stres var.

Acun: Belli konularda korku vardır. Bazı konularda yenemiyorsunuz. Bu korku olayı psikolojik bir olay. Yarışmacıları zorlamayacağız. Bu parkuru değiştireceğiz. Başka istemediğimiz bir şey var. Ali ile 4 aydır konuşamamışsın yarın konuşacaksın. Telafi etmek için 15 dakika veriyoruz ve görüntülü olsun. Çocuklar üzerinden bir baskı olsun istemiyoruz. Aranızdan kim gitse bundan sonra olay olur. Yarınki olay çok önemli.

Murat’ın ortası hiç yok ya çok iyi ya çok kötü.

Murat: Tespitiniz çok önemli. Turabi ile çıktım son anda kaybettim. En azından benim için olumlu tarafından bakıyorum. Kıl payı kaybediyorum. Hızımla övünüyorum bir şeye tutunmam lazım. Bunu fark etmenize sevindim. Bugün Hilmi Cem bizim açıklarımızı kapattı. Çok iyi bir takımız. Açık kapatmayı çok iyi başarıyoruz. En büyük temennim en iyi şartlarda Kıbrıs’a gitmek.

Acun: Adayları çok merak ediyorum. Oylamaya başlayabiliriz.

Takım oylamasından çıkan isim: Mustafa Kemal

Mustafa: Şaşırmadım. Geldiğim günden beri ne yaparsam yapayım ben yazılıyorum. Arkadaş grupları var birbirlerini yazamıyorlar. İnsanları kriteri olmadan aynı kişiyi söylemelerini anlamsız buluyorum. Nasibimiz varsa kalırız. Duygularımı yarın daha detaylı söylerim. Bekliyordum. Hak ediyorsam kalırım yoksa giderim.

Adem: Bireysel dokunulmazlığı aldığım için hem mutluyum hem de benim söylediğim kişinin eleme potasına girmesine üzülüyorum. Oyunun kuralı bu. Bu bir yarışma. Kişisel bir karar değil. Potayı dar tutmak istiyorum. Yolunun uzun olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı riske atmak istemiyorum. TURABİ diyorum.

Turabi: Söyleyecek bir şey yok. Mecbur adayım olmasam şaşarım. Gidene kadar böyle olacak. Ateş etmeye gerek yok. İkinci yarıyı bekleyeceğiz.