Survivor dokunulmazlığı kim kazandı 17 Haziran Survivor eleme adayları kimler oldu!

Survivor 17 Haziran dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 17 Haziran elemeye kimler çıktı? gibi soruların cevaplarına bu ekrandan erişebilirsiniz. TV 8 ekranlarında haftanın belirli günlerinde yayınlanan Survivor 2018 All Star'da Kıbrıs'ta yapılacak olan finale çok az bir zaman kala yarışmacının seyircileri Survivor'da 17 Haziran dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım iki eleme adayı çıkaracak. Peki Survivor 17 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte hepsi kapsamlı bir şekilde haberimizde...

YENİ BÖLÜMDE DAMLA ELENİYOR MU?

Survivor 2018 yeni bölüm fragmanı kafalarda soru işareti bıraktı. Yeni bir konsey heyecanının yaşanacağı Survivor 101. bölümüne dair ipuçları veren fragmana Damla’nın gözyaşları damga vurdu. İki haftadır sakatlığı nedeniyle zor günler geçiren Damla’nın sözleri ‘elendi mi, diskalifiye mi oldu?’ gibi soruları gündeme getirdi. Damla’nın durumu bu akşamki bölümde belli olacak.

Mücadelenin her geçen gün daha da zorlaştığı Survivor 2018, 100. bölümü geride bıraktı. 16 Haziran tarihli bölümde iletişim ve sembol oyunu heyecanı yaşandı. İletişim ödülünü Nagihan ve Hilmi Cem, iletişim ödülü ise Anıl ve Nagihan kazandı. Survivor yeni bölüm fragmanı da kısa sürede paylaşıldı. Dokunulmazlık mücadelesine ait görüntülerle başlayan fragmanın son saniyelerine ise Damla’nın gözyaşları ön plana çıktı. Damla'nın "Artık olmuyor" diyerek ağlaması ‘elenecek mi?’ sorusunu akıllara getirdi.

Survivor Acun Ilıcalı, "Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor'dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli" dedi.

Survivor Damla da gözyaşları içinde, "Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup... Baktım olmuyor" ifadelerini kullandı. Survivor'da geçtiğimiz günlerde oynanan oyunda sakatlanan ve bileği burkulan Damla birkaç gündür doktor kontrolünde tedavisini sürdürüyordu. Bu süreçte ödül oyunlarında oynayamayan ve doktor kontrolünde tedavisi devam ettiği için oyunlarda benchte takım arkadaşlarının da yanında yer alamayan Damla'nın durumu konseyde belli olacak.