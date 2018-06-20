Survivor dokunulmazlığı kim kazandı 20 Haziran Survivor Kim ELENDİ, Kim GİTTİ?

Survivor 20 Haziran sembol oyunu ve dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 20 Haziran kim elendi gibi bütün soruların cevaplarına bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.Survivor'in Salı ekrana gelen son bölümünde, yarışmacılar havuzlu lüks villada konaklama ve yemek ödülü için mücadele ettiler. Oyunu kazanan Nagihan ödüle götürmek için Hakan'ı seçerken, Anıl ise Hilmi Cem'i seçti. Dominik'teki lüks villada bir gece kalan yarışmacılar hem akşam yemeği, hem de sabah kahvaltısının keyfini çıkardı.Sembol oyunlarının yarı finalini ise kadınlarda Nagihan, erkeklerde ise Adem kazandı. Finalde karşıya karşıya gelecek olan Adem ve Nagihan'ın mücadelesinde kazanan isim Kıbrıs finalini garantileyecek. İşte Survivor 20 Haziran programına dair her şey...

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HAKAN VE HİLMİ CEM'İN ŞOK TARTIŞMASI

Survivor'da büyük finale doğru dokunulmazlık oyununda sinirler geriliyor. Dokunulmazlık oyunu sırasında, Hakan oyun sırasında parçaları yerleştirme sırasında hata yapıyor. Adem'in 'Devam et Hakan' sözüne 'Ne oynayacağım' cevabını veriyor ve oyunu bırakıyor. Takım arkadaşlarının kendisini uyarmamasına sinirlenen Hakan tepki gösterince ortalık geriliyor. Hakan, kendisini uyarmayan arkadaşlarına kızarak 'Bir kişi söyleyemiyor mu?' diye bağırınca Hilmi Cem tepki gösteriyor. Hakan'a kıza Hilmi Cem, artık bireysel yarıştıklarını hatırlatarak 'Ne alakası var Hakan? Yapamıyorsun buraya bağırma. Gel bak yapamamışsın. Yaptığın hatayı kendinde ara kardeşim. Biz burada beraber oynamıyoruz' diyor. Oyunu bırakan ve benchten de ayrılan Hakan ise, 'Sen takamadığında biter bitmez burada ben konuştum. İnsan bir şey söyler' dedi ve oyunu bırakarak parkur dışına çıkıyor.

SURVİVOR'IN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN?

Çarşamba günü yeni dokunulmazlık oyunu ve Perşembe günü ise eleme olacak. 29 Haziran'da Survivor'ın. büyük finali gerçekleşecek ve bir kişi Survivor 2018 All Star'ın şampiyonu olacak.