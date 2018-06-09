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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı (9 Haziran) Survivor eleme adayları kimler oldu!

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Yarışmanın izleyenleri ise Survivor'da dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar. İşte Survivor dokunulmazlık ve eleme adayları gibi tüm merak ettikleriniz bu haberde yer alıyor....

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı (9 Haziran) Survivor eleme adayları kimler oldu!

09 Haziran 2018 18:00

Survivor 9 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı?  Survivor elemeye kimler çıktı? gibi soruların cevabını bu haberimizden ulaşabilirsiniz.TV 8 ekranlarında yayınlan Survivor 2018 All Star'da artık finale çok az bir zaman kala izleyiciler Survivor'da 9 Haziran dokunulmazlığı kimin kazandığını merak ediyorlar.  Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu sonucunda kaybeden takım iki eleme adayı çıkaracak. Peki Survivor 9 Haziran dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte bütün detaylar haberimizde...

SURVİVOR 9 HAZİRAN DOKUNULMAZLIĞI VE ELEMEYE ÇIKAN ADAYLARI ÖĞRENEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEMA KRİZİ! 

Survivor 2018'de sona yaklaşılırken gerilim ve heyecan da artıyor. Sema krizi patlak veriyor. Bu gelişme sonrası Acun'dan Sema'ya yaptırım kararı geliyor. Hakan ise Sema'ya tavır alarak: Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var? sorusunu yöneltiyor. 

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam iletişim ödülü mücadelesi verildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasından iletişim ödülünün sahibi ise Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR'DA TURABİ ŞOKU!

İletişim oyunu mücadelesinde Turabi talihsiz bir kaza geçirdi. Merdiven platformdan inerken dengesini kaybeden Turabi ters bir şekilde yere düşünce acı içinde kıvranmaya başladı. Oyun bitişinin ardından kendini yere bırakan Turabi'ye doktorlar müdahale etti. Turabi müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Son durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
 

 

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