Survivor elenen kim? Survivor kim gitti? (SURVİVOR ELENEN İSİM 21 MAYIS) Survivor kim elendi? - Foto Galeri

Survivor kim elendi? Survivor elenen kim? Survivor kim gitti? Survivor 21 mayıs elenen isim... Survivorda bu akşam adeta heyecan dorukta. Gönüllülerde büyük üzüntü hakim. İki dokunulmazlığı kazanan Ünlüler de ise keyifler yerinde. Bu akşam belli olacak elenen kişiden sonra olaylar daha da çok kopacak. Gönüllüler adasındaki çatlak gittikçe derinleşecek. Anıl Hilmicem ve Nagihan'ın konseyde yaşadığı gerilim adaya da yansıdı. Nagihan'ın ada konseyinde söylediği sözler Anıl'da şok etkisi oluşturdu. Hilmicem, Murat ve Damla'nın Anıl'ı aslında yanlarında istemediklerini dile getiren Nagihan'a sert hamle Hilmicem'den geldi. Nagihan'ın söylediklerini yalanlayan Hilmicem, böyle bir şey olmadığı Anıl'la iyi anlaştıkları için yanında oldukları dile getirdi. Bu akşam gönüllüler takımından 4 kişi de eleme potasında aralarından biri bu akşam adaya ve hayallerine veda edecek. Gönüllüler takımından elenme adayı olan kişiler Yağmur, Birsen, Nagihan ve Damla Can. Bu 4 isimden biri bu akşam meşalesini söndürecek. Peki survivorda kim elendi? Survivorda elenen kim oldu? Survivor kim gitti? Survivor 21 mayıs elenen isim...

SURVİVOR ELENEN KİM ÖNCEDEN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

SURVİVOR ADA KONSEYİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SURVİVOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

SURVİVORDA KİM ELENDİ?

Survivorda eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. Bu akşam 4 isimden biri adaya veda edecek. Peki survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivorda elenen isim belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Gönüllüler karıştı! 'Kalleşlik' sözü sinirleri gerdi...

Gönüllüler adasında yer yerinden oynuyor. Nagihan ve Anıl gerginliği üst seviyelere tırmanıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde bu anları görebileceksiniz. Fragmanda Anıl ve Nagihan tartışıyor. Adada gerilim artıyor.

İŞTE 77.BÖLÜM FRAGMANI

Nagihan'dan Hilmi Cem ve Murat'a şok Anıl suçlaması!

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Bu akşamki eleme potasında Mustafa Kemal Kurt var. Mustafa Kemal Kurt Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı. Adada performansı en iyi olanlardan birisi. Bakalım bu elemeden çıkabilecek mi? Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir?

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor 2018'de yarışan Sahra Işık bu akşam potada. Herkes bu akşam kimin eleneceğini merak ediyor. Peki Bu akşam survivorda kim elenecek? Sahra Işık kimdir? İşte detaylar...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.

Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Türkiye rekorları bulunan sporcumuz Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler şu şekilde; Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. Günümüzde hala Türkiye 4×100 ve 4×400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42’lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15’lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekoru sahibidir.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

20 yaşındadır. Lise mezunudur. 12 yaşından beri spor yapmaktadır. 12 yıldır tekvando ile uğraşmaktadır. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu vardır. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu vardır. Bu sene Türkiye ikincisi olmuştur.Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer almaktadır.