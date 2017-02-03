'Survivor 2016'da finale kalan Damla Can, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

Gönüllüler takımında mücadele eden Erdi Ünver hakkındaki görüşleri sorulan Damla Can, "Erdi için çok sağlıklı şeyler düşünemiyorum. 'Halkın içinden geldi' şeklindeki yorumlar artık çok klişe geliyor. Sonuçta hepimiz halkın içinden geliyoruz. Herkesin bir ailesi var, doğduğu büyüdüğü bir semt var. Performansa baktığım zaman da Erdi'de bir şey göremiyorum. Belki kilo verdikten sonra hızlanabilir" dedi.