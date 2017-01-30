Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Survivor Eser West kimdir? Survivor Eser West hayatı ve kariyeri (Survivor Eser)

Survivor Eser West kimdir? Survivor Eser West hayatı ve kariyeri (Survivor Eser)

Survivor gönüllüler takımında yer alan Eser West oyunlarda dikkatlerini üzerine çekiyor. Eser West yarışmaya damga vuran isimlerde başı çekiyor. Peki Eser West kimdir? Survivor Eser West hayatı ve kariyeri..

Survivor Eser West kimdir? Survivor Eser West hayatı ve kariyeri (Survivor Eser)

30 Ocak 2017 16:45

Eser West, Survivor Gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Kanal D ekranlarının evlilik programı Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacısı Eser West, Survivor 2017'de gönüllüler takımının başarısı için savaşıyor. Tanıdık simalardan olan Eser West, zorlu parkurlarda adından sıkça söz ettiriyor.

ESER WEST KİMDİR?

Survivor’ın tanıtım fragmanında ‘Herkes çok iddialı ama ben konuşmayı sevmiyorum.” Sözleriyle kendisi için eylemlerin önemli olduğunu vurgulayan Eser West, 1990 yılında New York’ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim hayatını tamamladı. Survivor 2017 yarışmacısı Eser, 1.75 boyunda ve 80 kilo ağırlığında.

ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katıldı. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer aldı. 1.75 boyunda olan Survivor Gönüllüler yarışmacısı, Cansel Çördük ile aşk yaşadı, ancak çift, halk oyuyla birinci olmalarına rağmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diğer yarışmacılara devretti.

Etiketler: Survivor Eser West kimdir?Survivor Eser West kimdi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!