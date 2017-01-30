Eser West, Survivor Gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Kanal D ekranlarının evlilik programı Kısmetse Olur'un sevilen yarışmacısı Eser West, Survivor 2017'de gönüllüler takımının başarısı için savaşıyor. Tanıdık simalardan olan Eser West, zorlu parkurlarda adından sıkça söz ettiriyor.

ESER WEST KİMDİR?

Survivor’ın tanıtım fragmanında ‘Herkes çok iddialı ama ben konuşmayı sevmiyorum.” Sözleriyle kendisi için eylemlerin önemli olduğunu vurgulayan Eser West, 1990 yılında New York’ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West, Guardia Communitiy College üniversitesinde eğitim hayatını tamamladı. Survivor 2017 yarışmacısı Eser, 1.75 boyunda ve 80 kilo ağırlığında.

ABD’den Türkiye’ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katıldı. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener’in klibinde yer aldı. 1.75 boyunda olan Survivor Gönüllüler yarışmacısı, Cansel Çördük ile aşk yaşadı, ancak çift, halk oyuyla birinci olmalarına rağmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diğer yarışmacılara devretti.