Survivor Fatih Hürkan diskalifiye mi oldu? Survivor Fatih Hürkan kimdir merak ediliyor. Survivor Fatih Hürkan, Eser West ile tartıştı. Acun Ilıcalı’dan uyarı alan Fatih Hürkan diskalifiye mi olacak? Fatih Hürkan, 1972 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildikten sonra modellik yapmaya başlamıştır. 2002 yılında Bulut Bey dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Fatih Hürkan; Sungurlar, Asla Vazgeçmem, Arka Sokaklar, Kaçak, Belalı, Baldız, Asla Unutma, Sihirli Annem gibi birçok projede yer almıştır.

FATİH HÜRKAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Fatih Hürkan diskalifiye mi olacak merak ediliyor. Fatih Hürkan, Survivor yarışmacısı Eser West ile kavga etti. Acun Ilıcalı’dan uyarı alan Fatih Hürkan Survivor’dan elenecek mi? Acun Ilıcalı’nın son kez uyarısını alan Fatih Hürkan bundan sonraki ilk hatasında diskalifiye olacak.

SURVİVOR FATİH VE ERDİ TARTIŞMASI

Survivor 2017’nin ünlüler takımı yarışmacısı Fatih Hürkan, Erdi Ünver ile girdiği tartışma sonucu uyarı aldı. Yarışma sırasında bir anda birbirlerine giren ikiliye Acun Ilıcalı müdahale etti. Eser West’in oyun sırasında çıkardığı sesler üzerine Fatih Hürkan, ‘Maymuna cevap ver’ dedi. Bunun üzerine Erdi ile Fatih tartıştı ve Fatih Erdi’yi itti.

