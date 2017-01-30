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Survivor Fatih Hürkan kimdir? Survivor Fatih Hürkan kariyeri (Survivor Fatih)

Survivor Fatih Hürkan zorlu parkurlarda gösterdiği başarılarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki Survivor Fatih Hürkan kimdir? Survivor Fatih Hürkan kariyeri.Survivor Fatih Hürkan oyuncu mu? Survivor Fatih Hürkan sporcu mu?

Survivor Fatih Hürkan kimdir? Survivor Fatih Hürkan kariyeri (Survivor Fatih)

30 Ocak 2017 16:54

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998'de Best Model of Turkey'de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Şahika Tekand Studio'sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV'de sunuculuk yaptı ve 100'ün üzerinde reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.

Önemli Filmleri :
1999 – Kahpe Bizans (Gani Müjde)
2006 – Kıyamet (Savaş Erişçi)

Etiketler: Survivor Fatih, Survivor Fatih Hürkan kimdir? Survivor Fatih Hürka


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