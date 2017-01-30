Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yılında İstanbul'da doğmuştur. İTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998'de Best Model of Turkey'de 2. seçildi ve mankenliğe başladı. 1998'de başrolünü Emrah'ın oynadığı Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karşısına geçti. Bulut Bey ile başrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Şahika Tekand Studio'sunda oyunculuk eğitimi aldı. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV'de sunuculuk yaptı ve 100'ün üzerinde reklam filminde rol aldı. 2 sinema filminde yer aldı.

Önemli Filmleri :

1999 – Kahpe Bizans (Gani Müjde)

2006 – Kıyamet (Savaş Erişçi)