Survivor ilk hafta kim elendi ! Survivor sms'e çıkan isimler kim ?

Survivor 2018 All Star'da ilk hafta elemeye çıkan isimler kim oldu. Survivor'dan ilk hafta kim elendi ? Tv8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor 2018'de haftanın elenen ismini açıklanan SMS oylaması sonuçlarına göre bu haberden öğrenebilirsiniz. Survivor 2018 6. bölümüyle nefesleri kesti. Ödül oyunu için yarışan All Star ile Gönüllüler takımlarından biri ödülün sahibi oldu. Peki Survivor 2018 6. bölümde büyük ödülü hangi takım kazandı? Survivor 2018’de ilk dokunulmazlık oyununu All Star 10-3 gibi ezici bir üstünlükle kazandı. Survivor 2018’de zor günler geçiren gönüllüler takımın ödül oyunları sonrası dokunulmazlık oyununu da kaybedince takımda kan kaybı devam etti. İşte Survivor 2018 All Star ile ilgili tüm gelişmeler...

SURVİVOR 7. YENİ BÖLÜM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 7. yeni bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti ve dokunulmazlık oyununu All Star takımı büyük bir farkla 10-3 kazanmayı başardı.

SURVİVOR 2018'DE ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2018’in ilk eleme konseyinde takım arkadaşları Survivor’a katılmak için Iğdır’dan İstanbul’a yürüyerek gelen Cumali’nin ismini yazdılar. Kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Funda ise Yağmur’un adını verirken, haftanın en iyi performansına sahip ismi ise Ramazan oldu. Ramazan ise elenmek üzere üçüncü isim olarak Marcus’un ismini verdi. Cumali, Yağmur ve Marcus üçlüsünden biri adaya ilk veda eden isim olacak.

SURVİVOR 2018'DE İLK ELENEN İSİM NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2018, oylaması başladıktan sonra programın kapanışında Acun Ilıcalı, Gönüllüler takımı ile ilgili ilginç bir not paylaşıp Survivor'dan elenecek ilk kişinin Salı akşamı belli olacağını ilan etti.

VAR MISIN YOK MUSUN YARIŞMACISININ OĞLU!

Acun Ilıcalı oylama devam ederken Gönüllüler takımında bir oyuncu ile ilgili ilginç bir bilginin olduğunu söyledi. Var mısın Yok Musun yarışmasının yarışmacılarından Antikacı Metin'in oğlunun yani Melih'in Gönüllüler takımında olduğunu ifade ederek şaşırttı. Antikacı Melih'in Var Mısın Yok musun yarışmasında 225 bin TL'yi reddedip kendi kutusuna giden ve Acun'un kariyerinde karşılaştığı en dikkat çekici yarışmacının oğlu olduğunu açıkladı.