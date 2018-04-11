Survivor İpek: Acun Ilıcalı'ya çok mahcup oldum!

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2018' yarışmasında gönüllüler takımı adına mücadele veren İpek Yaşar, adada kaldığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı.

TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama' programına konuk olan İpek, "Kötü performans sergiledim ama olur da tekrar böyle bir şans verilirse orada olmayı çok isterim" dedi.

Canlı yayında itirafta bulunan 27 yaşındaki sporcu, "Acun Ilıcalı'yı hüsrana uğrattım, çok mahcup oldum. Benden beklentileri çok yüksekti. Beklentiyi çok fazla düşündüğüm için ve beklediğimin dışında bir tablo gördüğüm için beni bitirdi. keşke daha iyi olsaydım" ifadelerini kullandı.