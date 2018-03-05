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Survivor İpek kimdir? Survivor 2018 İpek elendi mi? İpek Yaşar ne iş yapıyor?

Survivor 2018'de gerilim artık daha da tırmanıyor. Üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllülerde üç isim daha eleme potasında. Bunlardan biri ise takıma sonradan katılan İpek Yaşar. Peki Survivor İpek kimdir? Survivor İpek kaç yaşında ne iş yapıyor? İşte İpek Yaşar hakkında tüm merak edilenler...

Survivor İpek kimdir? Survivor 2018 İpek elendi mi? İpek Yaşar ne iş yapıyor?

05 Mart 2018 11:50

Survivor 2018 Gönüllüler takımına diskalifiye edilen Gamze'nin yerine gelen İpek Yaşar, performansı ile seyircileri kazanmayı başardı. Peki Survivor İpek kimdir?

SURVİVOR İPEK KİMDİR?

CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

Sporcu olduğu bilinen Survivor İpek, survivor 2018'de boy gösteriyor. Ancak 3.hafta itibari ile şuan eleme potasında.

Eleme potasındaki gönüllüler;

İpek, Emre ve Melih. 

Etiketler: ipek yasar, survivor ipek

 

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