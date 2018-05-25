Survivor İstanbul Ödül Oyununu KİM Kazandı? |Türkiye'ye hangi takım gidecek? 25 Mayıs Ödül Oyunu Survivor CANLI İZLE

Survivor İstanbul Ödül Oyunu! Survivor'da tarihi ödül oyunu için nefesler tutuldu. Survivor tarihinin en büyük ödül oyununu hangi takım kazanacak 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak ve 2 raunddan oluşan Türkiye ödülünü hangi takım kazanacak? Survivor'da 2 raund! Gönüllüler tarihi ödüle çok yakın... Survivor'da Ödül oyununu kazanan yarışmacı İstanbul'a gidecek. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ödül iki etaptan oluşuyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla Türkiye'de özlem giderecek. Survivor'da iki etaptan oluşan oyunun ilk ayağını kazanan takım belli oldu. Gönüllüler takımı ünlüler takımını ezdi geçti. Hırs ve mücadeyle geçem Türkiye ödülünün ilk kısmını Gönüllüler takımı kazandı. Soluksuz mücadelenin kazanan takımı bu akşam belli olacak. Zor ve gergin geçen mücadele galip gelen taraf hangi takım olacak bütün detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Survivor İstanbul Ödül Oyununun ilk etabını Kim Kazandı?

Survivor ödül oyunu, Survivor İstanbul ödül oyunu, İstanbul ödülünü kim kazandı? Tv8 ekranlarında 24 Mayıs İstanbul ödülünün ilk ayağını kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladıktan sonra yarışmacılar heyecanla bugünü bekledi. Ailelerine büyük özlemle kavuşmayı bekleyen yarışmacılar bu akşam dişini tırnağına takım büyük mücalede boy gösterdiler. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı 10-7'lik skorla gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler üstünlüğü sağladı.Oyunun diğer etabı ise Cuma akşamı oynanacak. Eğer oyunu gönüllüler takımı kazanırsa Türkiye ödülü sahibini bulacak. Eğer kazanan taraf ünlüler olursa final etabı oynanacak. Peki, Survivor İstanbul Ödül Oyununu KİM Kazandı? |Türkiye'ye hangi takım gidecek? Haberimizden öğrenebilirsiniz...

HAKAN İLE ÜMİT ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor'da İstanbul ödülü büyük bir kapışmaya neden oldu. Oyun sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türkiye ödülü esnasında durum 8-7'yken Hakan Hatipoğlu ile Ümit Karan arasında tansiyon yükseldi. Ödülün anlamlı olması gerilimin boyutunu da yükseltti. Ümit Karan'ın argo kelime kullanması tartışmanın fitilini ateşledi. Neyse ki olay daha da büyümeden sonlandı. Öte yandan Anıl ile Turabi arasında da kısa süreli bir sürtüşme yaşandı.

Survivor'da baraka ve yatak ödülünü hangi takım kazandı!

Survivor'ın 15. haftası ada (Baraka ve yatak) ve Türkiye ödüllü oyunlarla başladı.

Temel gıda ihtiyaçlarından oluşan paket ödüllü oyun 10-4 Gönüllüler takımın oldu.

