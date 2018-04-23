Survivor Kim Elendi kim gitti? | Survivor elenen isim kim? (23 Nisan survivor Eleme)

Survivor Kim Elendi kim gitti? Survivorda dokunulmazlık oyunları gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Kişi sayısı azaldıkça yarışmacılar dokunulmazlığa daha da çok önem veriyor. Survivorda elenen kişi artık daha çok üzülecek. Ünlüler takımı uzun bir aradan sonra ilk kez dokunulmazlık oyunu kaybetti. İlk dokunulmazlık oyunu kaybettiklerinde aralarından Nihat Doğan'ı elemişlerdi. Uzun zamandır konseye gitmeyen takım konseye gittikten sonra oldukça gerildi. İlk dokunulmazlık oyunundan sonra ikinci dokunulmazlığıda kaybeden Ünlüler takımında sinirler hat safaya ulaştı. Survivorda kim eleneceği soruları şimdiden sorulmaya başladı.Oyun sonrasında Ünlüler takımından Turabi, sinirlerine hakim olamayarak parkuru yıktı. Parkudaki aletleri bir bir kıran Turabiyi arkadaşları da sakinleştiremedi. Bu akşam konseyde ünlüler takımından 3 kişi elemede. İlk dokunulmazlık oyunundan sonra elemeye çıkan isimler Adem ve Sahra olmuştu. İkinci dokunulmazlık oyunundan sonra ise takım elenmek üzere Mustafa Kemal Kurt'u aday olarak çıkarttı. Mustafa Kemal Kurt takıma sonradan katılmış ve yüksek bir performans göstermişti. Survivorda bu akşam bizi heyecanlı bir eleme bekliyor. Peki Survivorda kim elendi kim gitti? Survivorda elenen isim kim oldu? Survivorda kim elendi? İşte Survivor eleme ile ilgili tüm detaylar...

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ELENME ADAYI OLARAK ÇIKAN ADEM'İN SİTEMİ!

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında elenmek üzere potaya çıkan adaylardan biride Adem Kılıççı oldu. Bireysel sembolu kazanan Elif, takım arkadaşı Adem Kılıççı'nın ismini verdi. Adem'in ismi hem karşı takımı hem de Adem'i şok etti. Konsey sonrası röportaj veren Adem, bu duruma çok sinirlenerek. Biz deneme tahtası değiliz dedi. Adem Kıllıççı geçen sene Sabriye'den sonra pota rekoru kıran kişi oldu. Geçen senin sevilen yarışmacısı Sabriye Şengül, tam 11 kişiyi eleyerek potaların kraliçesi olmuştu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? 'Bu kadar mı yere düştün?'

Survivorun yeni bölümünde sinirler oldukça geriliyor. Ünlüler takımı konseyin gerginliği bir türlü üstünden atamıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın, Turabi'ye olan sitemi bu akşama damga vuracak gibi gözüküyor. Turabi'nin dokunulmazlık oyununda attığı taklaları şov olarak değerlendiren Merve Aydın, Sahra ile bu konuyu konuşuyor. Turabi için Cumali varken sürekli Cumaliyi seçiyordu, Şimdi ise Murat'ı seçiyor diyor. Turabi için sert sözler sarfeden Merve, 'Bu kadar mı yere düştün? diyor.

ADEM VE YİĞİT ARASINDA GERGİNLİK!

Ödül oyununda bu akşam Adem ve Yiğit arasındaki gerginlik damga vuracak. Adem Yiğit'e sitem ederek Sabahtan beri burada konuşuyorum. Niye konuşuyorum ben ya? diyor. Bu akşam oynanacak ödül oyununda sinirler bir kez daha geriliyor.

ACUN'DAN BERNA AÇIKLAMASI!

Acun Ilıcalı, sakatlığı dolasıyla Survivor'a veda eden Berna Canbeldek hakkında açıklamalarda bulundu. Survivorda bu sezon sakatlıklar ve diskalifiyelerle geçiyor. İki takımından da bir çok kişi sakatlığı dolayısıyla yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de yarışmaya sonradan katılan Berna Canbeldek. Acun Berna Canbeldek ile ilgili şunları söyledi; 'Berna ile ilgili bir haber vermem lazım; Santa Domingo'da ameliyat oldu ve ameliyatı iyi geçti. Doktorumuz Metin Kuş bizzat ilgilendi. Ondan gelen rapğor doğrultusunda kısa zamanda vedalaşmak için buraya gelecek. Onu getireceğiz, vedalaşıp gidecek. 'Geçmiş olsun' diyoruz. Çok üzüldüğümüz bir sakatlık yaşadı"

PEKİ SURVİVORDA KİM ELENECEK?

Survivorda elenme adayları belli oldu. Ünlüler takımı uzun bir aradan sonra ilk kez konseyde. Yüzler asık moraller bozuk. Ünlüler takımı konseyin etkisinden çıkamadığı için adada gerginlikler de oluyor haliyle. Bu akşam gönüllüler takımından 3 kişi potada. Bunlar Adem, Sahra ve Mustafa Kemal Kurt. Peki bu akşam kim elenecek? Survivorda kim gitti? Survivorda kim elendi? Survivorda elenen kişi belli olduğu an haberimizden takip edebilirsiniz.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Bu akşamki eleme potasında Mustafa Kemal Kurt var. Mustafa Kemal Kurt Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı. Adada performansı en iyi olanlardan birisi. Bakalım bu elemeden çıkabilecek mi? Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir?

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

SURVİVOR ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor 2018'de yarışan Sahra Işık bu akşam potada. Herkes bu akşam kimin eleneceğini merak ediyor. Peki Bu akşam survivorda kim elenecek? Sahra Işık kimdir? İşte detaylar...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.

Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.