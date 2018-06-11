Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(11 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim?)

Survivor'da kim gitti? Survivor'da büyük mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta Survivor'da kavgalar yaşandı. Sema'nın dokunulmazlık oyunu sırasında yükseklik korkusu nedeniyle oynamak istememesi adada tartışmalara neden oldu. Acun Ilıcalı konseyde tarihi bir karar verdi. Eleme sistemi değişiyor. Survivor’da Kıbrıs için geri sayım başladı. Hızlandırılmış çekimlerle birlikte adım adım finale gidilecek. Bu hafta adaya iki isim veda edecek. İki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kaybetti. Büyük bir hüsran yaşayan ünlüler takımı dokunulmazlık oyununda kara bulutları bir türlü üstünden atamıyor. Peş peşe dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı resmen dağılldı. Kendini toparlayamıyor. Bu hafta adaya veda edenlerden birinin ünlüler takımından olacağı kesinleşti. Survivor'da adı yazılan ve potaya girecek yarışmacılar kimler oldu? Mustafa Kemal Kurt, Turabi ve Merve elemeye çıktı. Bu üç güçlü yarışmacıdan adaya veda edecek isim kim olacak? Kıbrıs finaline sayılı günler kala Survivor hayallerine hangi yarışmacı veda edecek? Survivor'da yeni bölümde yine tansiyon yükseldi. Hakan Hatipoğlu eline ne geçtiyse fırlattı! Mustafa Kemal ile Hakan birbirine giriyor. Survivor yeni bölümde, konser ödüllü oyun sırasında ortalık karışıyor. Çok sinirlenen Adem'i kimse tutamıyor. Öte taraftan da mükemmel bir ödülü yarışmacıları bekliyor. Kazanan takım Luis Fonsi konserine gidecek. Ada yaşantısında kısa sürede olsun uzaklaşacak. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor canlı izle! Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu. Survivor sevenler bu soruların cevabını merak ediyor. Hepsi ve daha fazlasına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de Kıbrııs finaline günler kala dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı üzüntüye boğuldu. İkinci dokunulmazlık oyununda kaybeden ünlüler takımı olunca takım adeta yıkıldı. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımının yüzü güldü. Başarılı bir hafta sergileyen gönüllüler takımı ünlüler takımını hüsrana uğrattı. Dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun cevabı belli oldu. Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden takım ünlüler takımı oldu. Bu yüzden sadece bir kez bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan isim Adem Kılıççı oldu. Bununla beraber Adem dokunulmazlık oyununda hem kendi elenme şansını sıfıra indirdi hem de konseyde gitmesi için bir kişinin ismini söyledi.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da eleme adaylarının kimler olduğu sorusu cevabını buldu. Ünlüler takımından üç isim konseyde ismi söylenerek ve yazılarak gitme adayı oldu. Mustafa Kemal, Turabi ve Merve adada ismi çıkan isimler oldu. Bu üç isim arasından adaya hangi yarışmacı veda edecek. Survivor hayallerine hangi yarışmacı veda edecek? Merak edilen bu sorunun cevabı bu akşam cevap bulacak.

ACUN YENİ ELEME SİSTEMİNİ DUYURDU

Survivor 2018 doksan beşinci bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde haftada iki eleme olacağını duyurdu. Ilıcalı, 'Yarın dokunulmazlık oyununu oynanacak. Sonrasnda bir dokunulmazlık daha olacak. Ve bu hafta iki eleme olacak' dedi.

Survivor'da Hakan - Mustafa kavgası

Survivor'da bu akşam yine ortalık karışıyor. Mustafa Kemal ve Hakan Hatipoğlu arasında sinirler geriliyor. Hakan Hatipoğlu konser oyunu sırasında adeta çılgına dönüyor. Ödül oyununda, Mustafa`nın sözlerine tepki gösteren Hakan çok sinirleniyor. Mustafa`nın üzerine yürüyen Hakan yerde duran top sepetini de atmak için almaya çalışırken takım arkadaşları araya giriyor. Hakan`ı durdurmaya çalışan Adem de bu defa Hakan`a sert tepki gösteriyor.

Survivor'da sürpriz ödül

Survivor yeni bölümde Alp Kırşan`ın sunacağı ödül oyununda kazanan takımı büyük bir sürpriz bekliyor. Zorlu parkurda yapılacak ödül oyununu kazanan takım, adalarından ayrılarak Despacito şarkısıyla dünyayı sallayan Luis Fonsi konserine gidecek.

SURVIVOR'DA SEMA KRİZİ

Yarışmacıların kaderini belirleyen en önemi oyun olan dokunulmazlık oyununda Sema krizi yaşandı. Yüksek bir engelden havuz atlamak zorunda kalan yarışmacılar adeta şov yaparken Sema, bir bölümde korktuğunu belirterek yarıştan çekildi. Gönüllüler bu duruma aşırı sinirlenirken Hakan Hatipoğlu, Sema'nın şov yaptığını belirtti. "Yükseklik korkun varsa Survivor'da ne işin var?" çıkışında bulunuyor. Daha sonra devreye Acun Ilıcalı giriyor ve Seme'ya yaptırım uygulanacağını söyledi. Sema ise kendisini savunmayan eski takım arkadaşları Damla, Hilmi Cem ve Murat'a sitemde bulundu.