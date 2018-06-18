Survivor Kim ELENDİ, Kim GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(18 Haziran eleme)

Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |(18 Haziran Survivor'da Elenen İsim Kim?) Survivor'da dokunulmazlığı hangi isimler kazandı? İşte hepsi kapsamlı bir şekilde bu haberimizde yer alıyor...

Survivor'da 17 Haziran eleme adayları kimler oldu? Survivor'dan kim elendi? Survivor'da büyük mücadele hız kesmeden devam ediyor. Survivor’da iletişim ve sembol oyunlarını kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. İletişim ödülünü Nagihan ve Hilmi Cem, iletişim ödülü ise Anıl ve Nagihan kazandı. Yayınlanan 101. yeni bölüm fragmanına ise Damla'nın gözyaşları damga vurdu. Damla'nın "Artık olmuyor" diyerek ağlaması yarışmaya veda mı ediyor? sorusunu akıllara getirdi. Yaklaşık iki haftadır sakatlığı bulunan Damla'nın durumu yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak. Survivor'da 101. bölüm fragmanı yayınlandı. Sakatlığı bulanan Damla Can'ın ağlayarak 'Artık olmuyor' demesi dikkat çekti. Survivor Acun Ilıcalı, "Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor'dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli" dedi. Survivor Damla da gözyaşları içinde, "Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup... Baktım olmuyor" ifadelerini kullandı. Damla'nın durumu bu akşam yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak. Peki Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor canlı izle! Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu. Survivor sevenler bu soruların cevabını merak ediyor. Hepsi ve daha fazlasına haberimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz...

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İŞTE SURVİVOR'DA 99. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Survivor’ın 16 Haziran Cumartesi günü yayınlanan bölümü tekrara vizyona giren Ayla filminin uzatılmış versiyonunu izleme ödüllü iletişim ödülü yarışması ile başladı. Nefes nefese geçen mücadeleyi kadınlarda Nagihan erkekler de ise Hilmi Cem kazandı. Böylece gönüllüler takımı aileleriyle görüşme hakkı kazandı. Günün ikinci mücadelesinde iki takım kol saati ödüllü sembol mücadelesinde karşılaştı. Sembol oyununun sahibi kadınlarda Nagihan erkeler de ise Anıl oldu.

Survivor’ın 15 Haziran cuma günkü bölümü Arda Türkmen ile bayram sofrası ödülü ile başladı. Kadınlarda Nagihan erkeklerde ise Adem ödülü kazanan isimler oldu. Adem yanına Sema’yı Nagihan ise Hakan’ı aldı. Sembol oyununda ise erkelerde Anıl kadınlarda Nagihan günün kazanan isimleri oldu. İşte Survivor’da dün yaşananlar...

Survivor 2018'in 18. haftası ödül ve New York oyunuyla başladı. Final için geri sayım başlayan Survivor'ın 98. bölümündeki mücadelelerde sakatlıkları bulunan Damla ve Turabi yarışamadı. Kuzu tandır ödüllü oyun erkeklerde Hilmi Cem'in kadınlarda Nagihan'ın oldu. Yarışmacılar yanlarına seçtikleri bir arkadaşıyla birlikte yemek ödülünü değerlendirdi.

Hilmi Cem takım arkadaşı Murat'ı seçerken Nagihan da karşı taraftan Sema'nın ismini verdi. Ancak Nagihan'ın teklifini oyun sırasında tartışma yaşadıkları Sema geri çevirdi. Nagihan daha sonra Anıl'ı yanına alarak kazandıkları ödülle yemek keyfi yaptı. New York seyahati ödüllü oyun ise kadınlarda Nagihan erkeklerde Hakan'ın oldu.

Nagihan yanına Murat'ı alarak Hakan da Hilmi Cem'i seçerek ödüle gitti.Öte yandan pasaportu kayıp olan Sema ile vizesi olmayan Anıl, New York ödüllü yarışmayı kazansalar bile gidemeyecek ve Dominik'te bir otelde konaklama ödülünü alacaklardı.

Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali, Sahra, Elif, Birsen, Yağmur, Ümit Karan ve Merve veda etmişti.





