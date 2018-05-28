Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti | 28 Mayıs Survivor'da Elenen İsim Kim? Survivor CANLI İZLE

Survivor elemeye çıkan isimler! Survivor'da finale günler kala nefesler tutuldu. Survivor macerasında yarışmacılar birer birer eksildi. Survivor'da tarihi ödül oyunu bu hafta oynandı. Acun Ilıcalı'nın büyük ödülü açıklamasıyla yarışmacılar sevinçten havaya uçmuştu. Tarihi ödülün kazananı belli oldu. Gönüllüler takımı İstanbul ödülünü kazanan takım oldu. Gönüllüler takımı Ailesi ve arkadaşlarıyla Türkiye'de 1,5 gün özlem giderecek. Gönüllüler takımı ünlüler takımını ezdi geçti. Hırs ve mücadeyle geçen Türkiye ödülünün ilk etabını ve ikinci etabını kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takımında keyifler yerindeyken ünlüler takımında tansiyon üst seviyede. Turabi ve Adem arasındaki tansiyon hala düşmüyor. Kılıçların çekildiği yarışmada Adem ve Turabi dokunulmazlık oyunu sırasında birbiirlerine ağır hakerette bulundulular. Acun Ilıcalı ise bu duruma çıldırdı ve ilkkez bir yarışmacıya bu kadar sesini yükseltti. Acun Ilıcalı iki tarafı ancak böyle sakinleştirebildi. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Survivor 2018'de dün akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı vardı. İlk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. Sonrasında oynanan zorlu oyunun ardından ise ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı belli oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı ve Inna'nın konserine gitme hakkı kazandı. Survior'da 2'si ünlüler, 2'si gönüllüler olmak üzere tam 4 oyuncu eleme potasına çıktı. Eleme Potasındaki isimler şöyle: Yağmur, Hakan, Turabi ve Mustafa oldu. Ada konseyinde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 28 Mayıs'ta hangi isim adaya veda edecek? Hayallerine veda eden yarışmacı kim olacak? Survior'da adaya veda eden ismi haberimizden öğrenebilirsiniz... Survivor CANLI İZLE

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de finale günler kala dokunulmazlık oyunu oynandı ve kazanan takım belli oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı üzüntüye boğuldu. İkinci dokunulmazlık oyununda adeta küllerinden yeniden doğarak oyunu kazanmayı bildi. Oldukça gerilimli ve sert dakikaların yaşandığı ikinci dokunulmazlık oyununun galibi 10-9'luk sonuçla Gönüllüler takımı oldu. Bu sonucun ardından Ünlüler takımı önce bireysel dokunulmazlık oyunu ile kendi içinde yarıştı ve ada konseyine gitti. Turabi ve Mustafa Kemal Kurt'un ismiini söylediler.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı oldu. Bireysel dokunulmazlık oynandı ve Bireysel sembolü kazanan isim damla oldu. Damla bu hafta kendini kotumaya alan isim oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden Ünlüler takımı, bu kez kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Kıran kırana geçen zorlu mücadele sonrası kazanan isim Adem Kılıççı oldu. Bu sonucun ardından Adem ada konseyinde istediği bir kişiyi eleme potasına çıkarma hakkı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ada konseyinde yapılan oylama sonucu Mustafa en çok oyu olarak takım arkadaşları tarafından eleme potasına gönderildi. İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Adem tarafından belirlendi. Adem ikinci eleme adayı olarak Turabi'nin ismini söyledi.

Böylelikle pazartesi akşamı Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu, Mustafa Kemal Kurt ve Turabi Çamkıran'dan biri, yapılan halk oylaması sonucu adaya veda edecek.

Survivor İstanbul Ödül Oyununu Kim Kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı! Survivor İstanbul ödül oyunu, İstanbul ödülünü kim kazandı? Tv8 ekranlarında İstanbul ödülünü kazanan takım belli oldu. Acun Ilıcalı'nın açıkladıktan sonra yarışmacılar heyecanla bugünü bekledi. Ailelerine büyük özlemle kavuşmayı bekleyen yarışmacılar dişini tırnağına takıp büyük mücalede boy gösterdiler. Kıyasıya süren mücadelenin kazananı gönüllüler takımı oldu ve gönüllüler üstünlüğü sağladı. Tansiyonun yüksek olduğu Türkiye ödülünde Oyunu kaybeden ünlüler takımı gözyaşlarına boğuldu.

HAKAN İLE ÜMİT ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Survivor'da İstanbul ödülü büyük bir kapışmaya neden oldu. Oyun sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türkiye ödülü esnasında durum 8-7'yken Hakan Hatipoğlu ile Ümit Karan arasında tansiyon yükseldi. Ödülün anlamlı olması gerilimin boyutunu da yükseltti. Ümit Karan'ın argo kelime kullanması tartışmanın fitilini ateşledi. Neyse ki olay daha da büyümeden sonlandı. Öte yandan Anıl ile Turabi arasında da kısa süreli bir sürtüşme yaşandı.

Survivor'da baraka ve yatak ödülünü hangi takım kazandı!

Survivor'ın 15. haftası ada (Baraka ve yatak) ve Türkiye ödüllü oyunlarla başladı.

Temel gıda ihtiyaçlarından oluşan paket ödüllü oyun 10-4 Gönüllüler takımın oldu.

Inna ödülünü hangi takım kazandı?

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kazanan gönüllüler takımı ödülle birlikte başka bir moral buldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Inna’nın, Survivor’da Türkçe şarkı söylemesi olay oldu. Romanyalı dünya yıldızı, Ajda Pekkan’ın sevilen şarkısı Yaz yaz yaz’ı Türkçe olarak seslendirdi. Inna ayrıca Gönüllüler takımı ile birlikte yemek yedi ve sevilen şarkılarını söyledi.