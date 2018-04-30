Survivor KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | Survivor'da Adaya Kim Veda Etti |30 Nisan Survivor'da Elenen İsim Kim?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Sürekli kaybeden ünlüler takımında sinirler geriliyor. Finale doğru adım adım giderken Survivor'da hırs ve rakabet en üst seviyeye ulaştı. Survivor'da 1. dokunulmazlığı ünlüller takımı kazanırken, 2. dokunulmazlığı ise, gönüllüler takımı kazandı. Ada konseyinde 3'ü gönüllüler takımından 2'si ünlüler takımından olmak üzere 5 adayın konseyde ismi söylendi. Ünlüler takımı Yiğit ve Elif'in ismini söylerken gönüllüler takımı, Yağmur, Birsen ve Murat Ceylan'ın ismini söyledi. Survivor'da bu hafta adaya vedaya kim veda edecek? Heyecan dolu eleme potasında mağlup olan kim olacak? Hakan Hatipoğlu'na dokunulmazlık oyununda büyük şok. Hakan'ın yaptığı kurnaz hareket Merve Aydın'ın gözünden kaçmadı. Hakan bu hareketi sonrası konseyde arkadaşlarından özür diledi. Büyük oylama sona erdi. SMS sıralamaları belirlendi. Adaylar artık bu SMS sonuçlarına göre elenecek. Finale 2 ay kala toplu SMS'in galibi kim oldu? Merak konusu haline geldi. Yarışmacılar dün son kez söz alarak kendilerini ifade ettiler. Ve oylama böylece kapandı. Bu akşam dokunulmazlık oyununda Turabi'ye konsey şoku! Turabi ve Anıl arasında bu akşam ki dokunulmazlık oyununda kavga meydana geliyor. Turabi'nin Anıl'a yaptığı hareket Acun Ilıcalı'yı resmen çıldırttı. Turabi'ye Survivor'da büyük ceza... Gönüllüler takımı 11 oyunu üst üste kazanarak ünlüler takımını resmen ezdi geçti. Ünlüler takımına hiç şans tanımaz hale geldi. Bu yükseliş gönüllüler takımının morallerini üst seviyeye çıkardı. Survivor ile ilgili Tüm detaylar haberimizde... Survivor canlı izleme linki haberimizde...

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SURVİVOR 2018 BÜYÜK SMS SONUÇLARI

Survivor'da artık bütün yarışmacıların kaderi belli oldu. Toplu SMS sonuçları her şeyi belirleyecek. Acun Ilıcalı Survivor'da bir ilke imza attıklarını belirterek, finale 2 ay kala son defa toplu bir SMS oylaması yapacaklarını ve artık her hafta elemeye kalan yarışmacıların bu toplu oylamanın sonuçlarına göre eleneceğini söylemişti.

Bunun üzerine başlayan SMS oylaması sonuçlandı. Hem gönüllüler hem de ünlüler takımından yarışmacılar oylama bitmeden önce son kez söz aldılar ve sevenlerinden destek beklediler. Tamamlanan oylamanın sonuçları ise henüz yarışmacılar ve seyircilerle paylaşılmadı.

SURVİVOR'DA ELEMEYE ÇIKAN İSİMLER KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığın ilk raundunu gönüllüler takımı kaybetti. Elemeye çıkan isimler : Yağmur,Murat ve Birsen Bekgöz oldu.

Dokunulmazlık oyununun ikinci raundunu ise ünllüler takımı kaybetti. Ünlüler takımı elemeye Elif ve Yiğit ismini çıkardı.

Böylece Survivor'da 5 aday eleme potasına girdi. Adaya ve hayallerine kimin veda edeceği bu akşam belli olacak.

SURVİVOR BİRSEN KİMDİR?

SURVİVOR YAĞMUR KİMDİR?

SURVİVOR MURAT CEYLAN KİMDİR?

Survivor Turabi, Acun Ilıcalı'yı çıldırttı

Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Turabi şoku yaşandı. Acun Ilıcalı Turabi'nin hareketi karşısında öfkesine hakim olamadı. Dokunulmazlık oyunu sırasında gönülüller takımı benchine gelen Turabi Çamkıran, Anıl Berk Baki'ye arkadan omuz atıyor. Sonrasında ise kendisine tepki gösteren Hakan Hatipoğlu'yla tartışıyor. Eski şampiyon, "Hakan kendine gel, beni böyle tersleyemezsin. Bana el kol hareketi yapamazsın" diye bağırdıktan sonra rakibinin üzerine yürüyor. Yaşanan tartışma sonrası Acun Ilıcalı çok sinirlendi ve Turabiye çok sert tepki gösterdi. Acun Ilıcalı Turabi'ye "Kendi kurallarını uygulamaya başladın. Burası senin çiftliğin değil Turabi. Bununla ilgili akşam karar vereceğiz" dedi. Bunun üzerine konseyde verilen kararda Turabi 5 maç oyunlarda oynayamayacak. Sadece sembol oyunlarında oyuna katılabilecek.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor 2018'in yeni yarışmacısı Elif Şadoğlu 1992 yılında dünyaya geldi. İstanbul'da bir spor merkezinde Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017 sezonunda yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.

Acun Ilıcalı'nın verdiği karar üzerinde Elif Şadoğlu Survivor 2018'e dahil oldu.

SURVİVOR YİĞİT DİKMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Survivor'ın All Star takımına yeni dahil olan Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de Crossfit sporu ile uğraşıyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'ın 2014 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Dikmen gerek hırslı performansı, gerek Turabi ile yaşadığı sert diyaloglarla akıllarda kalmıştı.

Survivor 2014 yarışmasından sonra yıldızı parlayan Yiğit Dikmen bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2015 yılında bir dizide Fırat Ünver adlı karakteri canlandırdı.

Yiğit Dikmen'nin yer aldığı bir diğer dizi projesi ise Kanal D ekranlarında yayınlanan bir dizi oldu. Yiğit Dikmen dizide Hande Ataizi, Damla Colbay ve Işıl Yücesoy ile birlikte rol aldı.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük oylama öncesi oynanan ödül oyununda gönüllüler takımı adeta uçtu. Ünlüler takımını büyük bir farkla yendi. Nefes kesen ödül oyununda iki takım parkurda oldukça zorlandı. Ödül oyunun bu gece kazanını gönüllüler takımı oldu ve karnıyarık ile mor oda ödülünü almaya hak kazandı. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı yaklaşık 10 haftadır üst üste ödül oyunlarında kaybetmiş oldu. Survivor'da baraka ödülünü de gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta ünlüler takımı 2 dokunulmazlık oyununu da kaybetmişti. Bunun üzerine ünlüler takımı konseyde 3 isim çıkardı. Bu isimler, Adem, Sahra ve Mustafa oldu. Böylelikle eleme adayları Sahra, Adem ve Mustafa Kemal olarak belirlendi. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte adaya veda eden isim Sahra Işık oldu. Sahra böylelikle Survivor'a veda etti.

SURVİVOR'DA ŞİMDİYE KADAR ELENEN ADAYLAR

Survivor 2018'e daha önce Marcus, Gizem, Emre, İpek, Ramazan, Nihat Doğan, Funda, Nevin, Cumali ve Sahra veda etmişti.

SURVİVOR'DA 28 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununun 1.sini Ünlüler takımı 2.sini ise, gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA 29 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunlarında hırs ve mücadele artmaya devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı bu hafta 2 dokunulmazlık oyunu oynadılar. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında oldukça gergin dakikalar yer aldı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ise ünlüler takımı galibiyete oldukça yaklaşmıştı. Fakat gönüllüler takımında Murat bu akşam fırtına gibi esti. 9-6'ya gelen dokunulmazlık oyunu Murat'ın performansı sayesinde 10-6 oldu ve gönüllüler takımı ikinci dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanınca, Gönüllüler takımı Bireysel Dokunulmazlık oyunu oynadı. Ve Dokunulmazlık kolyesini Hilmi Cem İntepe kazandı.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de bu akşam oynanan Anlat Bakalım oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de dün akşam oynanan baraka ve börek ödüllü oyunu Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de nefes kesen ikinci ödül oyununu yine Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA TURABİ SURVİVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Turabi Survivor'a devam edecek ancak oyunlarda oynayamayacak. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Turabi'ye 5 oyun oynamama cezası verildiğini açıkladı.