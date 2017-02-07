Survivor'da kim elendi? Survivor'da elemeye kalan yarışmacılar kim? Survivor 2017'de bu hafta heyecan yine doruktaydı. İki tur üzerinden oynanan dokunulmazlık oyununun ilk turunu büyük bir mücadelenin ardından ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu ise Volkan kazandı. Ada konseyinde takım içerisinde yapılan oylmada en çok ismi çıkan isim Denisa ilk aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Volkan ise GÖZ 6 programından birinci olarak adaya katılan Erdi'nin ismini söyleyerek elenmek üzere ikinci adayıda potaya çıkardı.

İKİNCİ DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLERİN

Dokunulmazlık oyununun ikinci bölümü de yine büyük bir heyecana sahne olurken bu sefer gülen taraf Gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlık oyununun ikinci bölümünü kaybeden ünlüler takımı arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununu Çılgın Sedat kazandı. Ada konseyinde takım içerisinde yapılan oylama sonrası adı arkadaşları tarafından en çok yazılan Sabriye üçüncü aday oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Çılgın Sedat ise Adem'in adını söyleyince dördüncü isimde belli oldu ve elenmek üzere Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem potaya girmiş oldu.

Şimdi Survivor'da heyecan dorukta. Herkes Survivor'da bu dörtülüden kimin eleneceğini merak ediyor.

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GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da Denisa, Sadin, Seda ve Sabriye dörtlüsünden halktan gelen oylar sonucu en az oyu alarak adaya veden isim ünlüler takımından Seda olmuştu.

Survivor Erdi için flaş sözler!

Survivor 2016'da finale kalan Damla Can, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.

Gönüllüler takımında mücadele eden Erdi Ünver hakkındaki görüşleri sorulan Damla Can, "Erdi için çok sağlıklı şeyler düşünemiyorum. 'Halkın içinden geldi' şeklindeki yorumlar artık çok klişe geliyor. Sonuçta hepimiz halkın içinden geliyoruz. Herkesin bir ailesi var, doğduğu büyüdüğü bir semt var. Performansa baktığım zaman da Erdi'de bir şey göremiyorum. Belki kilo verdikten sonra hızlanabilir" dedi.

SURVİVOR DENİSA KİMDİR?

1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Milli sporcu olan yarışmacının, Türkiye Bikini Fitness dalında 3 kez şampiyonluğu vardır.

Yarışmada sakatlanmıştı

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Denisa, geçen haftalarda küçük bir sakatlık geçirerek baldrıından sakatlanmıştı. Baldır tarafından sakatlanan Denisa, oyun sırasında gözyaşlarına hakim olamamış ve ekran başında izleyenleride korkutmuştu. Doktorların da müdahalesiyle kendine gelen Denisa daha sonra oyuna devam etti.

ERDİ ÜNVER KİMDİR?

Göz6 yarışmasından da tanıdığımız Erdi Ünver sempatik tavırlarıyla herkesin gönülünde yer ediyor. Peki Erdi ünver kimdir?,

İstanbul Bayrampaşa’da yaşayan Erdi Ünver, Kırklareli’li olup aslen Boşnaktır. Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden Mezun olmuştur. Amatör olarak futbol oynamaktadır. Asıl hayali futbolcu menajeri olmaktır.

Erdi Ünver, psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanınmladığı Survivor’da şampiyonluk hedefliyor.

SURVIVOR SABRİYE KİMDİR?

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı. Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması.

verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

Survivor Adem Kılıççı kimdir?

Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesinin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Türkiye'yi sayısız turnuvada temsil eden Adem Kılıççı, büyük turnuvalardaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Milli boksör, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştır. Adem Kılıççı, Şikago'nun ev sahipliğinde gerçekleşen 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda da bronz madalya ile ülkemizi gururlandırmayı başarmıştır.

Adem Kılıççı 2008 yaz olimpiyatlarında ise şanssız bir yenilgi alarak ilk turda elenmiştir. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı.

Puan Sıralaması Kuralları

* Birebir oyunlarda kazanan 3 puan alacaktır. Oyunu kaybeden ise 1 puan kaybedecektir.

* İkişer kişilik oyunlarda kazanan iki yarışmacı 2’şer puan alacaktır.

* Grup oyunlarında atıcı 2 puan alacaktır.

* Bayrak oyunlarında kazananlar 3'er puan alacaktır.

* Aynı puanda olan yarışmacıların sıralamasında, oynadığı oyun sayısı daha az olup daha az mağlubiyet alan üstte oluyor.

* YKB sembol oyunlarında; sembolü kazanan yarışmacılara 2'şer galibiyet, 6'şar puan; finalistlere 1'er galibiyet, 3'er puan verilecektir. Diğer yarışmacılara 1'er mağlubiyet verilecek, puanlarından 1'er puan düşecektir.

* Grup oyunlarında; kazanan takımdan yarışmacılara 1 galibiyet ile 1'er puan verilecek, kaybeden gruptaki yarışmacılara 1 mağlubiyet verilecektir.