Survivor kim ELENDİ? Survivor 9 Nisan ELENEN İSİM

KİM ELENDİ? Survivor elemeye çıkan isimler? Survivor kim ELENDİ? Survivor'da gün geçtikçe hırs daha da çok artıyor. Damla, Hilmicem ve Murat'ın karşı takıma geçmesi All starı sarssada, All star takımı yani yeni adıyla Ünlüler takımı performansından hiçbirşey kaybetmiyor. Son 2 oyunuda kazanan Ünlüler takımınla keyifler hayli yerinde. Sema ile dertleşen Sahra, Sema ile şakalasarak bu oyunuda kazanıcaz diyor. Öte yandan gönüllüler takımında ise yeni gelen takım arkadaşlarını adaya dahil etme kabullenme durumu hakim. Hakan hatipoğlu bu bölümde iddialı konuşuyor. Ünlüler takımından hem yataklarını geri alacaklarını hem de ödülü kazanıp karınlarını doyuracaklarını söylüyor. Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynanacak. Ödül ise yine yarışmacıları çok heyecanlandırıyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunu Gönüllüler kaybetti. Gönüllülerden elenmek üzere aday çıkan isim Yağmur ve Cumali oldu. Peki KİM ELENDİ? Survivor elemeye çıkan isimler? Survivor kim ELENDİ?

SURVİVOR'DA ŞOK! BİR ANDA YERE YIĞILDI

Survivor'da oynanacak olan ödül oyununda büyük bir şok yaşanıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Elif, oyun oynandığı sırada kafasını arabanın demirine çarparak sakatlanıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Elif'e sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale ediyor. Elif'in durumunun ne olacağı merak konusu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

ARTIK SURVİVORDA 2 DOKUNULMAZLIK OYNANACAK!

Dokunulmazlık oyunlarda artık sistem eskiye döndü. Bu sezon haftada bir kez oynanan dokunulmazlık oyunu, artık 2 kez oynanacak. Elemeye 4 kişi çıkacak ve içlerinden bir kişi adaya veda edecek.

Sabriye Şengül'den müthiş başarı!

Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan WKU Dünya Şampiyonu, eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül Macaristan'da çıktığı maçta Macar rakibi Rakoczi'yi yendi.

WKU Dünya Şampiyonu Sabriye Şengül, Survivor'a damgasını vuran en iyi kadın yarışmacıydı. Şampiyon Sabriye Şengül, yaklaşık 4 ay kadar bir süre boyunca dev maçlara hazırlık yaptı. Bugün Macaristan Budapeşte'de Macar rakibi ile karşılaşan Sabriye Şengül müthiş bir başarıya imza atarak rakibi yendi ve bayrağımızı dalgalandırdı.

MUSTAFA MERT KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.