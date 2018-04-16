Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? 16 NİSAN Survivorda adaya veda eden isim - Foto Galeri

Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Gönüllüler dokunulmazlık oyunlarında bir hayli başarısız. Dokunulmazlık oyunlarının başarılı takımı Ünlülerde keyifler gayet yerinde. Bu akşam adaya veda eden ismin kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Gönüllüler flaş bir taktik uygulayarak Cumali, hakan ve Damla potası oluşturdu. Cumali'nin SMS potansiyeli olarak en düşük olduklarını düşünen Gönülüler, Damla'yı potaya koyarak Cumali'nin elenmesini sağlamak istediler. Peki Cumali Survivor'da elendi mi? Survivorda kim elendi? Survivor kim gitti? Bu soruların cevapları bu akşam yanıt bulacak. Survivorda elenen kişi açıklanır açıklanmaz haberimizden bulabilirsiniz.

BERNA CANBELDEK DİSKALİFİYE EDİLDİ!

Ünlüler takımında yarışan Berna Canbeldek, ödül oyunu sırasında parkurda kaza geçirerek sakatlandı. Dizinde çatlak olduğu belirtilen Berna, yarışamayacağı için Survivor'dan ayrılmak zorunda kaldı. Acun Ilıcalı ünlüler takımına üzen haberi verdi. Her iki takımda da büyük üzüntü yaşanırken, bazı yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı.

ÇIĞLIKLARI ADAYI İNLETTİ!

Ünlüler takımı yarışmacısı Berna Keklikler, parkurda korkunç bir kaza yaşadı. Parkurda suya atladığı sırada yaşanan sakatlıkta Berna'nın çığlıkları adayı inletti. Berna'nın yardımına sağlık ekipleri ve yarışmacılar koştu.

PEKİ SURVİVORDA KİM ELENDİ?

Peki Survivorda kim elendi? Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Survivorda kimin eleneceği çok merak ediliyor. En düşük smsi alan bir kişi adaya veda edecek.

Gönüllüler takımı çok riskli bir taktiğe kalkışarak potaya kendi isteğiyle girmek isteyen Damla'yı koydu. Damla'nın ve Hakan'ın yüksek oy alacağını düşünen takım, Cumali'nin elenmesini istediği için böyle bir taktik yaptı.

DAMLA'DAN KONSEY SONRASI ŞOK AÇIKLAMA! 'ELİMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM'

Damla konsey sonrası verdiği röportajda 'Elimi taşın altına koydum. Risk aldım' dedi.

Bu akşam survivorda kimin eleneceği açıklanacak. Survivorda elenen isim belli olunca anlık bu haberimizden öğrenebilirsiniz.

HAKAN'DAN BEKLENMEDİK 'CUMALİ' ÇIKIŞI!

Adada yakınlıkları ile bilinen Hakan ve Cumali. Bu akşam ikisi de eleme potasında. Peki survivorda kim gidecek? Gönüllüler takımının Cumali üzerinden yaptığı taktiğe bir tek Hakan dahil olmamıştı. Adada Cumali ile en yakın olan isim Hakan Hatipoğlu'du.

Ancak konsey sonrası Hakan Hatipoğlu'nun Cumali hakkında yaptığı açıklama adeta şok etkisi yaptı.

Cumali'nin eleme adayı olmasından sonra açıklama yapan Hakan, 'İtiraf ediyorum, belki de Cumali gitse takım daha iyi olacak' dedi.

Hakan'ın bu açıklaması Cumali hayranlarını çok kızdırdı. Şimdi herkes 'Acaba Hakan Cumali'ye sevgisinde samimi mi?' sorularını soruyor.

ÜNLÜLER'DE ÜMİT KARAN ŞOKU!

Ünlüler takımından Ümit Karan, küçük bir sakatlık geçirdi. Acun Ilıcalı sevindiren haberi Ünlüler takımına konseyde verdi. Ümit Karan 2 3 gün içinde adaya geri dönecek. Bunun yanında Berna'nın diskalifiye edilmesi haberini veren Acun Ilıcalı, yarışmacıları oyunlarda dikkatli olması konusunda uyardı.

SURVİVORDA ELENEN İSİM

İşte eleme potası:

CUMALİ AKGÜL

HAKAN HATİPOĞLU

DAMLA CAN