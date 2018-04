Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? 24 Nisan survivorda elenen isim

Survivorda müthiş mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivorda 21 Nisan'da ada ödülü için yarışan iki takımda tüm eforlarını bu oyun için sarfetti. Anlat Bakalım oyununu kazanan Gönüllüler bu oyunda daha şanşlıydı. Kazandıkları tatlı ödülünü yiyen Gönüllüler takımı oyuna çok enerjik başladı. Gönüllüler takımı Ünlüler takımından 4 puan farkla oyundan öndeyken Nagihan ve Birsen arasında ipler gerildi. Nagihan eteklerindeki bütün taşları Birsen'e döktü. Hakan Hatipoğlu ise ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Oynanan ödül oyunundan sonra dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyunu kazanan takım bu hafta Gönüllüler oldu.Kaybeden takımdan 2 kişi elemeye çıktı. Bunlar Sahra ve Adem oldu. İkinci dokunulmazlık oyunundan sonra ise bir kişi daha elemeye çıkacak. Toplam eleme potasındaki isimler 3'e ulaştığında aralarında sms oylaması yapılacak. En az oyu alan adaya ve hayallerine veda etmiş olacak. Peki Survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivor 24 nisan elenen isim kim oldu? Survivorda elenen isim...

GEÇEN HAFTA ADAYA VEDA EDEN İSİM CUMALİ OLMUŞTU!

Geçen hafta elemeye çıkan isimler, Cumali, Damla ve Hakan'dı. Gönüllüler şok taktik yaparak Cumali'yi potaya koymuşlardı. En az oyu alarak adaya veda eden isim Cumali Akgül oldu. Cumali, Survivor yarışmasına katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyerek rekor kırmıştı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor ilk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası ada konseyine giden Ünlülerde eleme adayı olarak Sahra ve Adem çıktı.

GÖNÜLLÜLER'DE NAGİHAN BİRSEN KAVGASI DAMGA VURDU!

Survivor'da son iletişim ve yemek oyunlarını kazanan Gönüllüler'de moralin en üst seviyede olduğu anlarda şok bir kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın yönettiği dokunulmazlık oyunu sırasında sinirler gerildi. Takım arkadaşı Birsen'e bağıran Nagihan 'Beni deli etmeyin' dedi. Anıl'ın araya girmeye çalıştığı tartışmada Birsen'in ise, 'Nagihan pişman olacağın sözler söyleme' lafları dikkat çekti. Tartışma sırasında çılgına dönen Nagihan su şişelerini fırlattı.

Survivor Birsen Bekgöz kimdir?

Birsen Bekgöz, 1980 yılında Berlin’de doğmuştur. Kısa mesafe koşucusu olan Birsen Bekgöz; 204-2005 yıllarında 200 metrede, 2004-2006 yıllarında 400 metre engellide, 2010-2013 yıllarından 400 metre engelli yarışlarında zirvede yer edinmiştir.

2004 yılında düzenlenen 400 metre engelli Cezmi Or Kupası’nda altın madalya, 2005 Akdeniz Oyunları’nda 4×400 bayrak yarışında bronz madalya kazanmıştır. İslam Oyunları’nda 4×100 metre bayrak takımında altın, 4×400 metre bayrak takımında ise gümüş madalya almıştır.

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

MERVE VE SEMA TARTIŞMASI

Oynadığı oyunda kaybeden Sema, kendi takım arkadaşlarının yanına geldiği anda Ümit Karan'la gergin bir diyaloğa girdi. Ümit Karan, Sema'ya yanlışını anlatmak istedi fakat Sema'nın tepkisi çok farklı oldu. Bunun üstüne Merve'nin arayı yatıştırmak için yaptığı konuşma Sema'yı daha da gerdi. Sema 'Sen niye karışıyosun biz zaten küs değiliz' tavrıyla Merve'nin tepkisini çekti. Kısa süreli tartışmanın ardından yarışmacılar yine eski hallerine döndüler.

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul Bakırköy'de doğdu.

Aslen Ordulu olan Survivor Merve, Özel Doğa Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Basketbolcu bir erkek kardeşi vardır. ENKA spor kulübünün sporcusu olan Survivor Merve Aydın, 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonasında 800 metre yarışında üçüncü gelerek gümüş madalya kazanmıştır. 2011 yılında İzmir'de yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası-A Grubu 4x400 m bayrak yarışında birinci oldu. Yine 2011 yılında da Çek Cumhuriyetinde yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanmıştır. Yine Çin'de yapılan 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında 3.lük elde ederek gümüş madalya kazanmıştır. 2012 yılında Londra'da yapılan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar 800 metre seçmelerinde yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35′lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.

SURVİVOR SEMA APAK KİMDİR?

Sema Apak, 1985 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Milli sporcu olarak katıldığı 400 metre engelli yarışlarda kısa mesafe koşucusu olarak tanınan Sema Apak, 54 kilo ağırlığında ve 1.69 metre boyundadır. 32 yaşında olan başarılı yarışmacı ve milli atlet Sema Apak, geçtiğimiz senelerde heptation branşında bir çok başarı yakaladı.

2012 Londra Yaz Olimpiyatları oyunlarına da katılan Sema Apak, 4x400 metre bayrak yarışında yarışmak için hak kazandı. Sema Apak, 400 metre engelli branşında en iyi derecesini Ankara’da 6 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilmiş olan yarışma sonucunda 56.62 saniyelik derece ile aldı. Bunlar dışında 2004 yılında Atina’da yapılmış olan Olimpiyat oyunlarında da çekiç atma sporcusu olarak, bu kategoride de bronz madalyanın sahibi olan Eşref Apak ile evlendi. Sema Apak ile Eşref Apak’ın Ali adında bir oğulları bulunmaktadır. Survivor 2017 yarışması başlamadan önce Sema Apak ve Eşref Apak anlaşmalı olarak birbirlerinden ayrıldı.

Sema Apak, katılmış olduğu Avrupa Çoklu Branşlar Şampiyonası ikinci ligindeki Heptatlon dalında 2005 yılında 22. olurken, 2006 yılında da 19. oldu. Ayrıca başarılı sporcu, İzmir’de gerçekleştirilen Avrupa Takımlar Şampiyonası’nda da 1. Lig’de 4x100 metre bayrak yarışında mücadele etti ve Türkiye rekoru kırarak 44.71 saniyede koşmayı başardı.

Survivor 2017 yarışması istatistiklerine bakıldığında Sema Apak, genel puan tablosunda ilk sırada yer almaktadır. Başarılı yarışmacı, toplamda 233 yarışmada yarışmış ve bu 233 yarışma içinden 155 tanesinden galibiyet ile ayrılırken 78 tanesinden mağlubiyet ile ayrılmıştır. Yarışmacının gösterdiği üstün performans sonucunda da elde ettiği puan 377’dir.

MUSTAFA MERT KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.