Survivor kim elendi | Survivor kim gitti | Survivor 30 Nisan elenen isim (Survivor ELENDİ)

Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivor 30 Nisan elenen isim... Survivorda gün geçtikçe gerilimi daha da artan yarışma programı artık yarışmacıların tahammülleri kalmadı. Birbirleri ile olan gerilimleri saha içine de yansıdı artık. Yarışmacılar oyunlarda bile kavga kıyamet koparıyor ortalığı. Survivorda bu akşam elenecek olan kişi gidenlerden çok fazla üzüleceğe benziyor. Dokunulmazlık oyunlarının kazananı bu hafta iki takım da oldu. Birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı, ikincisini ise Gönüllüler kazandı. Yarışmada son bölümde Turabi'nin olayları adeta damga vurdu. Yapımcı Acun Ilıcalı duruma çok sinirlenmiş olmalı ki konseyde Turabi'den örnek vererek Ünlüler takımına da sert çıktı. Ve herşeyin başlangıcı bu akşam belli olacak. Bu akşam elenme adaylarından bir kişi adaya veda edecek. Peki bu akşam survivorda kim elendi? Survivorda kim gitti? Survivorda elenen isim kim oldu? Survivorda elenen kim? Survivor eleme oldu mu? Survivorda elenen kişi belli oldu mu?

Survivorda elenen isim bu akşam belli olacak. Herkesin nefesleri tuttuğu eleme gecesi bu akşam tv8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Yarışmacıların hepsi zaten toplu smse girmişti. Hiçbir eleme adayı dün akşam oy almadı. Toplu sms'te ki sıralamaya göre elenecek en az oy alan kişi. Kimin en az oy aldığı kimin hangi sıralamada olduğunu kimse tahmin edemiyor. Bu akşam her şey belli olacak. Gönüllüler takımı yanlış taktik yaparak elenecek aday olarak 2 kişi çıkartması gerekirken, Birsen ve Murat'ın eşit isimlerinin yazılması sebebi ile ikisi birden potaya girdi. Bu durumda Gönüllülerden eleme adayı olanlar Murat, Birsen ve Yağmur oldu. Ünlüler takımından ise en çok ismi yazılan Elif oldu. Bireysel sembolu kazanan Mustafa Kemal Kurt ise Yiğit'in ismini verdi. Bu şekilde 5 kişi eleme potasına girmiş oldu. Peki survivor kim elendi? Survivor kim gitti? Survivorda elenen kim? Survivorda elenen kişi belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

Survivor 2018'de dün akşam Turabi'nin davranışları güne damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununda Anıl ile girdiği tartışmadan dolayı çok sinirlenen Acun Ilıcalı, oyun alanından bir kez uyarı yaptı. Ancak hareketlerine devam eden Acun Ilıcalı ikinci uyarısını sert bir şekilde yaptı. Acun Ilıcalı Turabi'ye 'Burası senin çiftliğin değil.Sen burada kendi kurallarını koyamazsın. Bu akşam konseyde senin hakkında karar verilecek' dedi.

'Gönüllüler için bir oylama yapılacak ve iki aday çıkacak. Onun öncesinde bu akşam konuşmamız gereken daha önemli bir konu var Turabi’nin davranışları. Bu sezon boyunca defalarca Survivor kurallarının izin vermediği, Survivor yarışmacılarının yapmaması gereken davranışlarda bulundu. Turabi oyunun başında direk olarak Anıl’a kötü bir söz söyledi. Bunun üzerine müdahil oldum. Açıkça böyle konuşamazsın dedim, uyardım.

Bunun üzerinde aynı davranışı daha da geliştirerek Anıl’a konuşmalarına devam etti sonra enterasan bir şekilde çizgi çekerek Gönüllülere yer belirledi. Buraya geçemezsiniz dedi. İş artık şuna döndü Turabi’nin çiftliği. Bütün bunların üzerine de en son gidip Hakan’a kötü bir söz. Baktığımızda hepsi bir günde oldu. Bunu yapan kim daha önce defalarca uyardığımız Turabi. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum tepki vermezseniz daha da büyüyor.

Biz tepki göstermedikçe Turabi bir üstünü yapıyor. Bu devamlı bir yarışmacının öbürlerine konuşması ile süremez. Kendisini de severim. Yapım ekibi olarak toplantı yaptık. Aldığımız karara göre Turabi bundan sonra 5 maçta oynamayacak. Hiçbir ödül oyununda da istemiyoruz. Dokunulmazlık oyununda da istemiyoruz. Benchte oturmasını da istemiyoruz. 5 oyun boyunca oyun alanında olamayacak. Sembol oyunu hariç. Biz Survivor’da şiddet istemiyoruz. Böyle durumda yaptırım yapmak istemiyoruz. Turabi söz sende. Konuşmak istemiyor Turabi. Oyun araçlarını devirme şeklinde hareketler sonra elini yaralayarak porseleni kırma.. Oylama başladığı için konuşmamıştım. Keşke konuşsaydım.'

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Bu akşamki eleme potasında Mustafa Kemal Kurt var. Mustafa Kemal Kurt Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı. Adada performansı en iyi olanlardan birisi. Bakalım bu elemeden çıkabilecek mi? Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

Survivor'da geçen senede sürekli potaları çıkıp adada kalmayı başaran Adem Kılıççı, bu akşam eleme potasında aday. Geçen sene finalde şampiyonluğu Ogeday'a kaptıran Adem Kılıççı bu akşam adada kalabilecek mi? Peki Adem Kılıççı kimdir?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

Survivor 2018'de yarışan Sahra Işık bu akşam potada. Herkes bu akşam kimin eleneceğini merak ediyor. Peki Bu akşam survivorda kim elenecek? Sahra Işık kimdir? İşte detaylar...

1991 yılında dünyaya geldi, aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, volyebolcu olarak biliniyor. Fenerbahçe’de forma giyerken, bir yandan da modellik kariyeri üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında düzenlenen Best Model yarışmasında 3. olarak dikkatleri çeken ve ülkemizi Malezya’da temsil etti.

Sahra Işık’ın ekranlarla tanışması ise Survivor 2014 oldu. Yarışmanın en iddialı kadın isimlerinden olan Sahra Işık, Turabi Çamkıran ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilmişti. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık burada adından sıkça söz ettirmiştir.

Survivor 2018'in kadrosunda yer alan iddialı bir yarışmacı Sahra Işık, yarışmada şu ana kadar topladığı 34 puanla 12. sırada buluyor.

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.

Türkiye rekorları bulunan sporcumuz Birsen Bekgöz hakkında merak edilenler şu şekilde; Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur. Günümüzde hala Türkiye 4×100 ve 4×400 bayrak takımlarının sırasıyla 44.71 3:29.42’lik dereceleri ve 400 metredeki 52.15’lik bireysel derecesiyle üç Türkiye rekoru sahibidir.

20 yaşındadır. Lise mezunudur. 12 yaşından beri spor yapmaktadır. 12 yıldır tekvando ile uğraşmaktadır. Türkiye ve Balkan şampiyonluğu vardır. 2014 yılında Avrupa şampiyonluğu vardır. Bu sene Türkiye ikincisi olmuştur.Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımında yer almaktadır.