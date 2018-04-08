Survivor kim GİTTi? Survivor kim elendi? Survivorda elenen kim

Survivor kim GİTTİ? Survivor kim elendi? Survivorda elenen kim? Survivorda her şey bu dokunulmazlığa bağlı. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan 1 kişinin ada hayatı son bulacak. Survivorda takımlar karıştığından beri ilk dokunulmazlık oyunu. Herkes tarafından kazanan taraf merak edilirken, elenecek kişinin kim olacağı da merakla bekleniyor. Ünlüler takımı son dokunulmazlık oyununda geri düştükleri oyunda şuan muhteşem geri dönüş yapıyor. Ve dokunulmazlık oyunu kazanan takım Ünlüler oluyor. Ünlülerde büyük bir mutluluk hakim. Ancak gönüllüler takımında hüzün var. Gönüllülerde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bunun sonucunda Anıl ve Damla son 2'ye kaldı. Anıl topunu düşürdü ve kazanan Damla oldu. Damla ada konseyinde elenmek üzere bir isim söyleyecek. En çok ismi kağıda yazılanda ikinci aday olacak. Peki Survivorda elenen kim oldu? İşte tüm detaylar...

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Gönüllülerden bir kişi adaya veda edecek!

Gönüllüler dokunulmazlığı kaybetti. Gönüllülerden 2 kişi bu akşam elenme adayı olarak potaya çıkacak. Taraftar çok gergin. Kimin elenme adayı olarak çıkacağı, kimin bireyseli kazanacağı merakla bekleniyor.

SURVİVOR'DA ŞOK! BİR ANDA YERE YIĞILDI

Survivor'da oynanacak olan ödül oyununda büyük bir şok yaşanıyor. Ünlüler takımı yarışmacısı Elif, oyun oynandığı sırada kafasını arabanın demirine çarparak sakatlanıyor. Çığlıklarıyla adayı inleten Elif'e sağlık ekipleri ve arkadaşları müdahale ediyor. Elif'in durumunun ne olacağı merak konusu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNUN KURALI DEĞİŞTİ

Survivor 2018'in 5 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 39. bölümünde, yeni takımlar oluştuktan sonra kurallarda bir değişiklik daha yapıldı. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'in dokunulmazlık oyunlarında yaşanacak değişikliği, oyun öncesinde seremonide açıkladı.

KİM HANGİ TAKIMDA?

Gönüllüler Takımı: Nagİhan Karadere, Hilmi Cem İntepe, Murat Ceylan, Damla Can, Anıl Berk Baki, Cumali Akgül, Funda Alkayış, Birsen Bekgöz , Yağmur Banda, Hakan Hatipoğlu

Ünlüler Takımı: Mustafa Kemal Kurt, Ümit Karan, Turabi Çamkıran, Adem Kılıçcı, Yiğit Dikmen, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Merve Aydın, Sahra Işık ve Sema Aydemir

MUSTAFA MERT KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Genç yaşlarından itibaren sporla ilgilenmeye başlayan Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla Can, 2016 yılındaki Survivor yarışmasında yer almıştır.

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Liseden mezun olduktan sonra Londra'ya gitti ve orada, Central Saint Martins de Endüstriyel tasarım okudu. 2 yaşında piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Şu an ise Yuksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Müzikten başka birçok spor dalı ile ilgilenen Murat, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness a olan ilgisi dışında, Surf ve paten yapmayı seven ve aynı zamanda maceracı bir kişiliğe sahiptir.