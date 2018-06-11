Survivor Mustafa ELENDİ Mİ? Mustafa Kemal KURT kimdir? | SURVİVOR MUSTAFA KİM?

Survivor Mustafa ELENDİ mi? Mustafa Kemal KURT kimdir?SURVİVOR MUSTAFA KİM? SURVİVOR MUSTAFA KİM? Survivor 2018 gönüllüler kadrosuna 2 kişi dahil oldu. Bunlardan biri ise Mustafa Kemal Kurt oldu. Survivor'da zor bir dönemden geçen gönüllüler takımı ilk kez dokunulmazlık oyunu kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden All star takımında 3 kişi elemeye çıktı. Bunlar Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can idi. Gelen SMS'ler sonucunda en az SMS'i alarak adaya veda eden isim Nihat Doğan olmuştu. Gönüllüler, yeni gelen 2 yarışmacıyla birlikte artık mücadelelere çıkacak. Crossfit sporcusu olan Mustafa Kemal Kurt'un gönüllüler takımındaki performansı merakla bekleniyor. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mustafa Kemal Kurt ne iş yapar? İşte Mustafa Kemal Kurt hakkında tüm merak edilenler... Survivor Mustafa KİMDİR?

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.