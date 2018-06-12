Diğer
Kategoriler

SURVİVOR MUSTAFA KİM? Survivor Mustafa ELENDİ mi? Mustafa Kemal KURT kimdir?

Survivor Mustafa ELENDİ Mİ? Mustafa Kemal KURT kimdir?SURVİVOR MUSTAFA KİM? Survivor 2018'e yeni isimler dahil oldu. Bu isimlerden birisi ise Gönüllüler takımına katılan Mustafa Kemal Kurt'tur. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor Mustafa Kemal Kurt ne iş yapar? İşte tüm detaylar...Survivor Mustafa kimdir?

SURVİVOR MUSTAFA KİM? Survivor Mustafa ELENDİ mi? Mustafa Kemal KURT kimdir?

12 Haziran 2018 00:12

Survivor Mustafa ELENDİ mi? Mustafa Kemal KURT kimdir?SURVİVOR MUSTAFA KİM? SURVİVOR MUSTAFA KİM? Survivor 2018 gönüllüler kadrosuna 2 kişi dahil oldu. Bunlardan biri ise Mustafa Kemal Kurt oldu. Survivor'da zor bir dönemden geçen gönüllüler takımı ilk kez dokunulmazlık oyunu kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden All star takımında 3 kişi elemeye çıktı. Bunlar Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can idi. Gelen SMS'ler sonucunda en az SMS'i alarak adaya veda eden isim Nihat Doğan olmuştu. Gönüllüler, yeni gelen 2 yarışmacıyla birlikte artık mücadelelere çıkacak. Crossfit sporcusu olan Mustafa Kemal Kurt'un gönüllüler takımındaki performansı merakla bekleniyor. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mustafa Kemal Kurt ne iş yapar? İşte Mustafa Kemal Kurt hakkında tüm merak edilenler... Survivor Mustafa KİMDİR?

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Profesyonel Rugby oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusudur. Rugby'nin yanında Crossfit ilede ilgilenen Mustafa Kemal Kurt, bu alandada uluslararası müsabakalarda yer almıştır.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşamına İstanbul'da devam etmektedir. Son olarak Survivor 2018'e dahil olması ile adından söz ettiren Mustafa Kemal Kurt, Gönüllüler Takımının iddialı yarışmacılarından biri olacak.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç