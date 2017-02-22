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'Survivor Ogeday oyundan diskalifiye edilmeliydi'

'Survivor 2017'de gönüllüler adına mücadele eden Ogeday Girişken'in, geçtiğimiz gün yayınlanan sembol oyunu sırasında, rakip takımdan Adem Kılıççı'ya yaptığı hareket dikkat çekti.

Survivor Ogeday oyundan diskalifiye edilmeliydi

22 Şubat 2017 23:05

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu gönüllüler takımında Ogeday'ın Adem Kılıççı'yı oyun esnasında kandırmasını köşesine taşıdı.

İşte Eyüboğlu'nun o yazısı;

"Pazatesi akşamı TV8’de seyrettiğim 'Survivor'da, 'Gönüllüler' ekibinden Ogeday, 'Ünlüler' takımından Adem Kılıççı’ya centilmenliğe sığmayacak bir hareket yaptı.

Dominik’te tanıdığım Ogeday bende, efendi, saygılı ve profesyonel bir sporcu izlenimi bırakmıştı.

'Survivor' öyle bir Yarışma ki zamanla birçok insanın içindeki canavarı da çıkartıyor dışarıya.

Saniyenin bile önemli olduğu 'sembol oyunu'nda Ogeday’ın rakip takımından Adem, puzzle oyununu bitirdi, parkuru geçip önde giden Volkan’a yetişmek üzereydi.

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Ogeday, 'Puzzle oturmadı... Oturmadı' diye bağırınca Adem, bir an için durakladı ve geri baktı. Puzzle’da bir sorun görmeyince yarışa devam etti, ama o sırada Volkan atışları tamamlayıp, sayıyı kazandı.

Ünlüler, 'Sen niye karışıyorsun bizim puzzle’a' dediğinde Ogeday, 'Ben oturmadı diye gördüm' dedi ama bu doğru değildi.

Çünkü, Adem’e bağırıp duraklatırken kıs kıs gülmekle yetinmeyip yanındaki Erdi’ye dokundu ve 'Nasıl da kandırdım onu?' dercesine kaş göz işareti yaptı.

Sunucu Alp Kırşan görmediği için bunu atlamış olabilir ama rejinin bunu es geçmemesi, Ogeday’ı uyarması ya da o oyundan diskalifiye etmesi gerekirdi." 

Etiketler: ogeday, Survivor, survivor ogeday


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