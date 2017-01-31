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Survivor Sadin Bakır kimdir? Survivor Sadin'in mesleği nedir? (Survivor Sadin)

Gönüller takımında yer alan Amasya doğumlu Sadin Bakır hırslı performansıyla göz dolduruyor. Peki Sadin Bakır kimdir? Sadin Bakır ne iş yapar? Survivor Sadin Bakır ile ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizde...

Survivor Sadin Bakır kimdir? Survivor Sadinin mesleği nedir? (Survivor Sadin)

31 Ocak 2017 11:18

SADİN BAKIR KİMDİR?

Sadin Bakır, 1986'da Amasya'da doğdu. Aslen Gaziantep'lidir. Gaziantep Üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun. Çocukluğundan itibaren güreş sporuyla ilgilenmektedir. Sadin Bakır, güreşin hayatındaki yerini 'güreş benim için dedelerimden kalan bir mirastır' şeklinde anlatmaktadır.

2002 yılında Ukrayna'da yapılan yıldızlar Greco Romen güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye'ye bir altın madalya kazanıran Sadin Bakır, 2005 yılında Litvanya'da yapılan gençler dünya güreş şampiyonasında da bronz madalya almıştır. 8 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapan Bakır, İBB Spor Kulübü'nde antrenörlük yapmaktadır.

Sadin Bakır, aktif spor hayatına yağlı pehlivan gurescisi olarak devam ettirmektedir.
Sadin Bakır, Survivor'a katılma amacını: 'Çünkü hayatım boyunca zor ve Çetin şartlarda mücadele ettim ve bu yarismaninda bana uygun oldugunu düşünerek katılmak istedim. Yeteneklerimi sergileyip basarilarima bir yenisini daha eklemek istiyorum.' şeklinde anlatmıştır. 

Etiketler: sadin bakır, survivor sadin, survivor sadin bakır kimdir


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