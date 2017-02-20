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Survivor Sadin'e müjdeli haberi Acun verdi

Survivor'da yarışan Sadin Bakır baba oldu. Müjdeli haberi Acun Ilıcalı verdi.

Survivor Sadine müjdeli haberi Acun verdi

20 Şubat 2017 11:43

Gönüllüler takımında yer alaı büyük bir performans sergileyen Sadin Bakır ikinci kez baba oldu.Müjdeli haberi oyun öncesi seromonide Acun Ilıcalı verdi.

Müjdeyi duyan Sadin, gözyaşlarına hakim olamayıp olduğu yere çöktü.

Çocuğuna Ömer Seyit ismi verilen Sadin, 'Günlerdir bu haberi bekliyordum. Şu an anlatılamaz bir duygu içindeyim' dedi.

İKİNCİ MÜJDELİ HABERİ YİNE ACUN VERDİ

İkinci kez baba olduğunun müjdesini veren Acun, Sadin'e imkan tanıyarak eşiyle telefon görüşmesi yapmasını sağlayacağını açıkladı.

Etiketler: acun ılıcalı, sadin bakır, Survivor, survivor sadin


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