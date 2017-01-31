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Survivor Şahika Ercümen kimdir? Survivior Şahika kariyeri ve hayatı (Survivor Şahika)

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Survivior yarışmasında güçlü duruşuyla adından sıkça söz ettirecek. Peki Survivor Şahika Ercümen kimdir? Şahika Ercümen'i yakından tanıyalım

Survivor Şahika Ercümen kimdir? Survivior Şahika kariyeri ve hayatı (Survivor Şahika)

31 Ocak 2017 09:51

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen'in kariyeri rekorlarla dolu. Sruvvior Şahika Ercümen'i yakından tanıyalım.

Survivor Şahika Ercümen kimdir?

Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 yılında Çanakkale'de doğdu. Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi’ni bitiren Şahika Ercümen, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden mezun oldu halen yüksek lisans eğitimine devam etmekte.Astım hastalığından dolayı çok zor bir çocukluk geçirdiğini ifade eden Şahika Ercümen, sualtı sporlarına başlamasını hayatının dönüm noktası olarak kabul ediyor. Sualtı Sporları Milli Takımı’nda sualtı hokeyi, sualtı rugbysi, monopalet ve serbest dalış branşlarında 100 üzerinde ulusal şampiyonluk ve rekorunun yanı sıra 8 tane de Dünya Rekoru sahibi olan Şahika Ercümen, spor kariyeri dışında diyetisyenlik yapıyor ve sualtı belgeselciliği ile uğraşıyor.Doğanın korunması, nesli tehlike altında olan canlılar ve engelliler ile dalış gibi sosyal sorumluluk projelerini aktif olarak yürütmekte olan Şahika Ercümen, pek çok kurum ve kuruluş için başarı ve motivasyon seminerleri de vermekte.

Yoğun seyahatler ve antrenman kampları dolayısı ile farklı dilleri ve kültürleri araştırmaya, kitap okumaya düşkün olduğunu ifade eden Şahika Ercümen, sürekli yurtdışı turnuvalara katıldığı için ev yemeklerini çok özlemekte.Şahika Ercümen Survivor'a katılma sebebini “inanırlarsa her şeyi yapabileceklerini göstermek” ve “insanlara ilham olmak” olarak tanımlıyor. En büyük amacını ise; “Survivor'da yarışırken hayallerimi daha büyük kitlelerle paylaşıp birlikte çoğaltmak” olarak...




 

Etiketler: Survivor Şahika Ercümen kimdir? Survivior Şahika k


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