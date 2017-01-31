Survivor 2017 gönüllüler takımı yarışmacısı Seda Demir kimdir sorusu, birçok izleyici tarafından merak konusu olmaya devam ediyor.Seda Demir'i yakından tanıyalım

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca kamu yönetimi ve siyaset bilimi mezunu olan Seda Demir, seslendirme ve diksiyon eğitimlerinin yanında oyunculuk ile ilgili birçok workshop ve eğitimi aldı.

Banka reklamı ile televizyon ekranlarında boy gösteren Seda Demir'in ilk oyunculuk deneyimi ise Yaprak Dökümü ile başladı. İlk dizi tecrübesi ile milyonlar tarafından tanınan ve sevilen Seda Demir, Yaprak dökümünden sonra Yıldız Masalı, İntikam ve Beyaz Karanfil dizilerinde rol aldı.Aynı dönemlerde Azerbaycan'da oymayan Karanlıklar Çiçeği dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Survivor 2017 yarışmacısının ilk sinema deneyimi Evlenmeden Olmaz isimli romantik komedidir.

Survivor Seda Demir, orta okul lise ve üniversite boyunca voleybol ile ilgilendi. İyi derece yüzücü olan Seda Demir, yüzme dalında en uzun mesafe 5600 metrede mücadele etmiştir.Seda Demir'in asıl spor branşı ise koşudur. Atatürk Gazi koşusunda 6 kilometrede ikinciliği vardır. Seda Demir, Galatasaraylılar Derneği'nin koşusunda da 3.lüğü 10 saniye ile kaybetti. En uzun koşusu 15 kilometre olan Seda Demir, Avrasya koşusunda yer almıştır.