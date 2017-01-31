Survivor 2017 ünlüler takımı yarışmacısı olan Sedat Kapurtu'yu yakından tanıyalım.

Çılgın Sedat olarak tanınan Sedat Kapurtu aslen Sivaslıdır. 16-17 yaşlarındayken mahalle arasında futbol oynayarak spora yönelen Sedat Kapurtu'nın kardeşi Vedat Kapurtu (d.1978) da futbolla ilgilenmektedir. Futbol kariyerine nokta koyarak müzik alanında çalışmalar yapan Sedat Kapurtu'nun kardeşi ise profesyonel futbolcu olarak kalecilik yapmaya devam etmektedir.

Sedat Kapurtu, 4 sene Kadıköy Halk Eğitim merkezinde eğitim aldıktan sonra Şan bölümü okudu. Tar ve Cümbüş çalmaya başlayan Sedat Kapurtu'ya 17 yaşında hocası cümbüş hediye etmiştir. Hocasının aynı yıl vefat etmesinin ardından evlatları, cümbüşü babamızdan yadigar diyerek almışlardır. Çok iyi bir cümbüş ustası olabilecekken yaşadığı bu durumun ardından Sedat Kapurtu sazına küsmüş bu tarihin ardından cümbüşü eline hiç almamıştır. İyi bir müzik kulağına sahip olan Çılgın Sedat, bağlama, davul, bateri, klavye, kanun çalabilmektedir.

Müzik alanındaki yoğun temposunun yanı sıra spordan da geri durmayan Çılgın Sedat, yıllarca karate, kickbox, teakwando sporu ile ilgilenmeyi sürdürmüştür. 1 Eylül 2008 tarihinde Zeytinburnuspor’da profesyonel futbolculuğa başlamıştır. 1 Temmuz 2011 tarihine kadar devam ettikten sonra futbola veda eden Çılgın Sedat, 2 sene Zeytinburnu’nda 3 sene de amatör olarak sürdürdüğü futbol hayatını noktaladı. Çılgın Sedat, aynı zamanda Muaythai hakemliği de yapmaktadır.Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok meziyeti olan bir isimdir.Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlendi. Siraç (d.2006) adında bir engelli ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.

2014 yılında “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında her pazartesi ekranlarda yer aldı.

