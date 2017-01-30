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Survivor Sema Apak kimdir? Survivor Sema Apak ne iş yapıyor? (Survivor Sema)

Survivor Sema Apak kimdir? Survivor’da yarışan Sema Apak hakkında merak edilenler haberimizde. Survivor Sema kimdir kaç yaşında nereli? Survivor Sema Instagram hesabı var mı? Survior 2017 Ünlüler Takımı’nda yarışan Sema hakkında merak edilenler haberimizde bulabilirsiniz.

Survivor Sema Apak kimdir? Survivor Sema Apak ne iş yapıyor? (Survivor Sema)

30 Ocak 2017 17:25

 Survivor’da yarışan Sema Apak hakkında merak edilenler haberimizde.

SEMA APAK KİMDİR?

Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışan Milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet. 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır. 31 yaşındaki Sema Aydemir Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş, bu evlilikten Ali isminde bir oğlu olmuştur. Artık "Aydemir" soy ismini taşıyacak olan Sema, Survivor yarışmasına katılmadan önce Eşref Apak ile anlaşmalı olarak ayrıldı.

Etiketler: Survivor Sema Apak kimdir?, Survivor Sema Apak ne iş yapıyor?


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